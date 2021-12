Filastrocca del Primo Gelo, la poesia di Gianni Rodari sul freddo

poesia d'autore

Per scaldarci il cuore nonostante il freddo, l'autore più celebre delle filastrocche per bambini Gianni Rodari ci ha regalato sul tema la "Filastrocca del primo gelo", una sua piccola opera a tema inverno.

Filastrocca del Primo Gelo, la poesia sul freddo

Filastrocca del primo gelo

gela la neve caduta dal cielo

gela l’acqua del rubinetto

gela il fiore nel suo vasetto

gela la corda del cavallo

gela la statua sul piedistallo.

Parlare in versi

Gianni Rodari e le sue poesie sono tra i protagonisti di “Parlare in versi“, un libro che nasce dalla convinzione che le belle parole, i versi poetici possono essere la linfa vitale per lo sviluppo di relazioni positive e costruttive. Scritto dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato, l’idea del libro è stata quella di realizzare una guida per aiutare nella scelta, in modo veloce e immediato, della frase più giusta tratta da poesie classiche e più contemporanee da utilizzare a seconda del momento o della situazione.