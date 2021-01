Fiesta di Jaques Prévert, la poesia sulla spensieratezza e l’amore giovanile

Ci sarebbero mille cose da dire e mille poesie da leggere, quando parliamo di Jacques Prévert. Perché ogni volta, nonostante il tempo, la geografia e gli anni, questo poeta è in grado di emozionarci, descrivendo i nostri sentimenti più intimi e intensi. Per voi abbiamo scelto di analizzare “Fiesta”, una poesia molto nota, che parla di ebbrezza, spensieratezza, dei momenti di follia della nostra vita, che si sintetizzano, poi, tra le braccia di chi amiamo.

Jaques Prévert è un poeta di vita, di amore, di verità. Sì, Prévert parla sempre delle nostre intime verità. E così fa anche in questa poesia intitolata “Fiesta”, che parla di quelle circostanze fatte di divertimento, leggerezza, le feste dove la gioia si consuma e dove la musica accarezza il tempo.

Ogni verso di questa poesia diventa un’immagine, un piccolo dettaglio di un grande dipinto (i bicchieri eran vuoti, la bottiglia in pezzi, il letto spalancato, la porta sbarrata..). A noi lettori, sembra di stare in quella stanza a respirare l’elettricità consumata lì dentro. Il mondo sembra fermarsi, come sembra fermarsi il tempo dietro quella porta sbarrata. Il protagonista della poesia se ne sta così, felice e ubriaco, in un fuoco di gioia, come scrive Prévert. E lei, l’amore, la vita, la carne di una donna desiderata con passione, sta nuda tra le braccia del suo uomo.

Fiesta, la poesia

E i bicchieri eran vuoti

la bottiglia in pezzi

Il letto spalancato

e la porta sbarrata

E tutte le stelle di vetro

della felicità e della bellezza

risplendevano nella polvere

della stanza mal spazzata

Ed io ubriaco morto

ero un fuoco di gioia

e tu ubriaca viva

nuda nelle mie braccia.

Stella Grillo

