“E poi fate l’amore”, la poesia di Alda Merini sulla bellezza dell’amore

La poesia di Alda Merini ci tocca sempre nel profondo, facendoci tremare le corde più sensibili del nostro cuore. L’erotismo e la sensualità sono degli elementi forti dei suoi versi d’amore, che appunto non raccontano questo nobile sentimento sul piano ideale e platonico, ma lo rendono concreto. Lo fanno vivere nella nostra vita quotidiana. Tutti noi conosciamo l’amore di cui parla Alda Merini. Le sue parole non sono astratte: non si parla spirito, ma di corpi. Si parla di noi.

La poesia “E poi fate l’amore” racconta proprio questo. Non c’è niente di più comune e di pragmatico dell’amore. L’arte dell’amore.

La poesia

E poi fate l’amore.

Niente sesso, solo amore.

E con questo intendo

i baci lenti sulla bocca,

sul collo,

sulla pancia,

sulla schiena,

i morsi sulle labbra,

le mani intrecciate,

e occhi dentro occhi.

Intendo abbracci talmente stretti

da diventare una cosa sola,

corpi incastrati e anime in collisione,

carezze sui graffi,

vestiti tolti insieme alle paure,

baci sulle debolezze,

sui segni di una vita

che fino a quel momento

era stata un po’ sbiadita.

Intendo dita sui corpi,

creare costellazioni,

inalare profumi,

cuori che battono insieme,

respiri che viaggiano

allo stesso ritmo.

E poi sorrisi,

sinceri dopo un po’

che non lo erano più.

Ecco,

fate l’amore e non vergognatevi,

perché l’amore è arte,

e voi i capolavori.

Amore e sesso non sono la stessa cosa

La poesia inizia propria con questo concetto. Già dal verso 2 si affronta un argomento molto attuale, che spesso diamo per scontato. L’amore non è come il sesso.

Quante volte lo confondiamo? O quante volte non intravediamo le differenze tra l’amore e il sesso? La differenza per Alda Merini non risiede nella dimensione spirituale e “alta” dell’amore e della bassezza e volgarità del sesso. Questa differenza nella poetica della poetessa milanese non viene contemplata. L’amore, rispetto al sesso, è un continuo riscoprirsi, un riconoscimento del proprio simile, che si realizza attraverso i “baci lenti sulla bocca, i morsi sulle labbra, le mani intrecciate, e occhi dentro occhi“. Il mero sesso questo non te lo può dare, perché è solo un incontro di corpi.

L’amore è un’opera d’arte

Quando ci troviamo a fare l’amore con il nostro amato, dice Alda Merini, siamo dei capolavori. Infatti l’amore non è altro se non un’opera d’arte, costruita tramite l’intrecciarsi delle dita, i baci sul collo e sulle debolezze. Nell’Amore diveniamo più forti, grazie all’armonia con l’altro. L’armonia è un aspetto profondo e interessante: i cuori battono all’unisono, perché non esistono più due persone, ma sono diventate un’unicum.

