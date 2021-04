Dall’uovo di Pasqua, la poesia di Gianni Rodari per celebrare la festività

Gianni Rodari è stato un noto scrittore e giornalista italiano del ‘900, famoso soprattutto per la sua forte passione verso il mondo dei bambini e della gioventù. In questa poesia celebra la festa della Pasqua, vista anche e soprattutto come momento di convivialità e unione.

Ritrovare la serenità durante la Pasqua

Gianni Rodari, in questa poesia dallo stile fresco e asciutto, descrive la dolcezza di un momento tipico pasquale, ovvero il momento in cui si scarta l’uovo. È da questo che esce così un pulcino, un pulcino speciale portatore di un messaggio ben definito: la pace. Il momento in cui si festeggia la pasqua per Rodari, è anche il momento in cui si rivivono emozioni pure e positive. Nei paesi e nelle città, scrive lui, quello che dovremmo sempre ricordarci è proprio il messaggio di Pace che una festa come la Pasqua dovrebbe portare. Sono ben due volte che festeggiamo la Pasqua chiusi in casa, impossibilitati a condividere l’amore e la gioia. Ma proprio per questo dobbiamo ricordare a noi stessi, ma anche ai più piccoli, che la bellezza della famiglia e dei legami va oltre questi momenti bui.

Dall’uovo di Pasqua – Gianni Rodari

Dall’uovo di Pasqua

è uscito un pulcino

di gesso arancione

col becco turchino.

Ha detto: ‘Vado,

mi metto in viaggio

e porto a tutti

un grande messaggio’.

E volteggiando

di qua e di là

attraversando

paesi e città

ha scritto sui muri,

nel cielo e per terra:

‘Viva la pace,

abbasso la guerra’.

