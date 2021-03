Jaques Prevert, poeta dell’amore e della vita, spiega con leggerezza quello che è l’amore per lui. Una poesia intitolata “canzone” per sottolineare il ritmo, la cadenza che entra nella testa, tipici di questo componimento. Nato il 4 febbraio del 1900 a Neully sur Seine, Jaques Prevert è ancora oggi uno dei poeti più amati di sempre.

L’amore come dubbio e risposta della vita

L’amore porta dubbi ma porta anche certezze. Porta ognuno di noi, a porsi delle domande sulla vita, sul senso dei nostri gesti. L’amore ci fa mettere in discussione. Questa poesia, intitolata “canzone”, di Jaques Prevert, è stata pubblicata nella raccolta “Paroles”, del 1946.

Il poeta è tutt’oggi amato per la sua capacità di analisi dei sentimenti umani. La poesia è dedicata ad un’ipotetica amante con la quale divide la propria vita. È proprio sulla base di questa condivisione di “vite”, che Jacques Prevert, si interroga. In fondo, la poesia e la letteratura, servono proprio a questo: stimolare i nostri interrogativi esistenziali. L’amore, burattinaio delle nostre emozioni, è il mistero più grande che viviamo e che scegliamo di affrontare ogni giorno. Canzone è una poesia delicata, che come l’ago di una spilla, punge il nostro cuore e ci fa tremare.

Canzone, la poesia di Jaques Prevert

Che giorno è

È tutti i giorni

Amica mia

È tutta la vita

Amore mio

Noi ci amiamo noi viviamo

Noi viviamo noi ci amiamo

E non sappiamo cosa sia la vita

Cosa sia il giorno

E non sappiamo cosa sia l’amore.

