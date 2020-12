Ti ricordi l’emozione di aprire la finestrella del calendario dell’avvento? Quando ti svegliavi e il tuo pensiero volava a quella casella in attesa di essere aperta? Un piccolo e prezioso momento di felicità, che restituisce il senso dell’attesa natalizia. Ormai manca poco a Natale e noi abbiamo pensato di regalarti l’emozione di quella scoperta con un calendario un po’ particolare. Ogni giorno una poesia per aspettare il Natale in compagnia dei grandi autori che ci hanno emozionato e continuano a farlo attraverso la forza della loro parola.

Un modo per festeggiare insieme la magia della festa più bella dell’anno, attraverso una poesia da regalare o condividere alle persone che vuoi bene. Per il 16 dicembre 2020 abbiamo scelto “E’ Natale ogni volta” di Patrizia Varnier, poeta brianzola, ma nata a Milano. Una poesia che in rete viene erroneamente indicata come scritta da Madre Teresa di Calcutta, evidentemente per dare ancor più valore alla qualità del testo di Patrizia Varnier.

Ma adesso scopriamo quale magica poesia di natale ci ha riservato oggi questo magico calendario dell’avvento.

“È Natale ogni volta” di Patrizia Varnier

È Natale ogni volta

che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta

che rimani in silenzio

per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta

che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi

ai margini della società.

È Natale ogni volta

che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta

che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta

che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri.

