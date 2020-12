Buon Natale. E’ importante riflettere sul Natale e su ciò che ogni anno porta con sé. È importante perché i valori, i sentimenti, gli appuntamenti, le tradizioni e la magia sono sempre moltissimi. Dino Buzzati, grande scrittore e giornalista italiano, morto nel 1972, oltre ai suoi numerosi romanzi, ci ha regalato questa bellissima poesia che descrive a pieno queste giornate di festa.

Recuperare la magia del Natale

La magia del Natale non ha confini e non andrebbe mai messa in discussione. Dino Buzzati in questa poesia ci porta dentro un’atmosfera fiabesca, tipica delle “favole” Natalizie. Quel mistero che tutti viviamo nella notte di Natale, e che ci fa piombare dentro i racconti di quando eravamo piccoli. Ecco, il gioco del Natale, per Buzzati, potrebbe benissimo essere preso sul serio. Perché è così che si dovrebbe vivere il Natale. E la scienza, la razionalità, beh, tutte queste discipline non sarebbero in grado di descrivere quello che le credenze e le magie fanno ogni anno. Per questo motivo, durante queste giornate così particolari, dentro le nostre case, è importante recuperare quella sana Fantasia in grado di farci dormire sereni, col cuore pieno di gioia, e senza la pesantezza della razionalità che, spesso, ci fa perdere i colori del Natale.

Buon Natale, la poesia

E se invece venisse per davvero?

Se la preghiera, la letterina, il desiderio

espresso così, più che altro per gioco

venisse preso sul serio?

Se il regno della fiaba e del mistero

si avverasse? Se accanto al fuoco

al mattino si trovassero i doni

la bambola il revolver il treno

il micio l’orsacchiotto il leone

che nessuno di voi ha comperati?

Se la vostra bella sicurezza

nella scienza e nella dea ragione

andasse a carte quarantotto?

Con imperdonabile leggerezza

forse troppo ci siamo fidati.

E se sul serio venisse?

Silenzio! O Gesù Bambino

per favore cammina piano

nell’attraversare il salotto.

Guai se tu svegli i ragazzi

che disastro sarebbe per noi

così colti così intelligenti

brevettati miscredenti

noi che ci crediamo chissà cosa

coi nostri atomi coi nostri razzi.

Fa’ piano, Bambino, se puoi.

