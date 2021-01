Aprile, la poesia di Anna Frank da leggere per non dimenticare la Shoah

“Aprile” è una di quelle poesia obbligatorie da rileggere durante questa giornata della memoria. Anna Frank è stata una delle testimoni “chiave” del periodo della Shoah, grazie al suo diario, alle sue lettere, arrivate fino a noi. Attraverso le sue parole, anche in questa poesia, possiamo capire quello che era l’animo e lo spirito di una bambina che viveva in quell’orrore. Parole che perciò sono obbligatorie da rileggere per non dimenticare.

La poesia di Anna Frank

Di poesie sulla shoah ce ne sono moltissime: tra queste abbiamo scelto di rileggere Aprile di Anna Frank. Perché Anna in questa poesia datata 1943, ci parla di quel senso di sicurezza, calore, amore che spesso noi diamo per scontato e che, lei, in quel momento non poteva avere. Il ritratto che ne esce fuori è il ritratto di una bambina piena di speranze, che vorrebbe vedere nel mondo qualcosa di bello.

È così, nell’orrore, è riuscita a scriverci e tramandarci questo messaggio: quando siamo soli, tristi, infelici, possiamo sempre guardare fuori dalla finestra e sentirci completi. Possiamo sempre avere una possibilità di una nuova felicità. Perché il nostro cielo è sicuro, è “senza timori”. L’attaccamento alla vita è l’unico sentimento che, oggi, dovrebbe spingerci a saper guardare verso orizzonti migliori. Manteniamo speranza e coltiviamo ancora di più l’amore per i nostri giorni. Anna Frank l’ha fatto fino all’ultimo momento, perciò possiamo farlo anche noi.

Aprile

Prova anche tu,

una volta che ti senti solo

o infelice o triste,

a guardare fuori dalla soffitta

quando il tempo è così bello.

Non le case o i tetti, ma il cielo.

Finché potrai guardare

il cielo senza timori,

sarai sicuro

di essere puro dentro

e tornerai

ad essere Felice.

