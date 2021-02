Alla tua salute amore mio, la poesia d’amore da dedicare a San Valentino

Alla tua salute amore di Alda Merini è una di quelle poesie d’amore che ci aiutano a riflettere sul senso di questo forte sentimento, sul perché ci innamoriamo. Pubblicata nel 2009, la raccolta poetica di una delle poetesse più amate, è un insieme di riflessioni sull’amore e sui sentimenti che regolano le nostre vite.

Poesia d’amore

Perché ci innamoriamo? Si chiede Alda Merini in questa poesia. E soprattutto, cos’è l’amore. La poetessa risponde a queste domande come solo lei sa fare. Vede in questa “magia”, che è l’innamoramento, un grande furore, un fiume in piena in grado di placare i nostri sentimenti. E’ un po’ come una pomata sui nostri tumulti interiori, la medicina per le nostre guerre. L’innamorato viene descritto dalla Merini come un guerriero, strano, che sorride e vuole bene agli altri, che fa sbocciare le rose del mondo. Perché quando siamo innamorati siamo in grado di combattere contro qualsiasi cosa, siamo in grado di portare avanti qualsiasi battaglia. Quando amiamo siamo forti, siamo dotati di poteri che gli altri invidiano. Domani, che è san valentino, è proprio la festa di questi guerrieri. Che combattono col cuore contro il tempo. Domani è la giornata per celebrare tutte le guerre e i combattimenti fatti.

Alla tua salute amore mio

L’Amore è un mistero.

Perché mai ci innamoriamo?

È un grande furore

che ci placa di tutti i nostri tormenti,

è una grande pena

che ci guarisce

da tutte le guerre.

L’innamorato è uno strano guerriero

che sorride

e vuole bene agli altri.

L’innamorato fa sbocciare

tutte le rose del mondo,

ma gli altri le calpestano

per un impulso improvviso

di bruciante gelosia.

© Riproduzione Riservata