Emily Dickinson nella poesia “Abolissimo il gelo” ci parla di quanto siano importanti le nostre scelte, scelte che sono in grado di condizionare le “stagioni” della nostra vita. Abolissimo il gelo è una di quelle poesie brevi in grado di farci riflettere molto sulla nostra vita. In un periodo dove, in qualche modo, siamo comunque noi artefici del nostro futuro e del nostro stato d’animo. Dobbiamo esserlo, dobbiamo impegnarci affinché le stagioni belle trionfino.

Le scelte di vita

Emily Dickinson ha passato la sua vita in solitudine, nascosta, guardando il mondo da lontano. Poi le sue parole sono state ritrovate e abbiamo, oggi, la possibilità di leggere le profonde riflessioni che la poetessa faceva sulla vita e sul senso di essa. Abolissimo il gelo ci parla proprio di questa, della vita. Della vita che siamo in grado di comandare noi. Perché se “abolissimo il gelo”, l’estate, ovvero la felicità, non finirebbe mai. Se smettessimo di vedere nero, buio, di fare ciò che ci rende infelici, potremmo vivere più tempo “ nell’estate”.

Perché noi possiamo scegliere sempre. Noi possiamo scegliere se far trionfare l’estate o il gelo. Lezione importante da ricordare ogni giorno di questo lungo e difficile periodo. Ricordiamoci di far prevalere l’estate, la gioia, scegliendo con consapevolezza di essere felici.

Abolissimo il gelo

L’estate non avrebbe mai termine –

Che le stagioni muoiano o trionfino

È una scelta nostra

