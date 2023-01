6 Gennaio, le poesie più belle dedicate alla Befana e all’Epifania

La Befana è una figura folcloristica legata alle festività natalizie. Con l’epifania si chiudono le festività di fine-inizio anno. Secondo la tradizione, si tratta di una donna molto anziana che vola su una vecchia scopa, per fare visita ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio e riempire le calze lasciate da essi, appositamente appese sul camino o vicino a una finestra.

Tra mito e tradizione, ci sono diverse poesie dedicata alla figura della befana. Così come ci sono alcune poesie dedicate al viaggio dei Re Magi, altro simbolo natalizio religioso di enorme significato.

Da Giovanni Pascoli a Gianni Rodari, passando per Guido Gozzano e Giorgio Caproni, ecco come alcune delle penne più importanti della poesia italiana hanno affrontato con il sorriso questo tema tradizionale.

che tu viaggi in treno diretto: un treno che salta tante stazioni dove ci sono bimbi buoni. Io questa lettera ti ho mandato per farti prendere l’accelerato! O cara Befana, prendi un trenino che fermi a casa d’ogni bambino, che fermi alle case dei poveretti con tanti doni e tanti confetti.

Mi hanno detto, cara Befana, che tu riempi la calza di lana, che tutti i bimbi, se stanno buoni, da te ricevono ricchi doni. Io buono sono sempre stato ma un dono mai me l’hai portato. Anche quest’anno nel calendario tu passi proprio in perfetto orario, ma ho paura, poveretto,

Eran partiti da terre lontane: in carovane di quanti e da dove? Sempre difficile il punto d’avvio, contare il numero è sempre impossibile. Lasciano case e beni e certezze, gente mai sazia dei loro possessi, gente più grande, delusa, inquieta: dalla Scrittura chiamati sapienti! Le notti che hanno vegliato da soli, scrutando il corso del tempo insondabile, seguendo astri, fissando gli abissi fino a bruciarsi gli occhi del cuore! Naufraghi sempre in questo infinito, eppure sempre a tentare, a chiedere, dietro la stella che appare e dispare, lungo un cammino che è sempre imprevisto. Magi, voi siete i santi più nostri, i pellegrini del cielo, gli eletti, l’anima eterna dell’uomo che cerca, cui solo Iddio è luce e mistero.

Ed ecco il convoglio sulle dune dei Magi muovere al passo dei cammelli verso la Cuna. Ci fu ressa di fiaccole, di voci. Vidi gli ultimi d’una retroguardia frettolosa. E tutto passò via tra molto popolo e gran polvere. Gran polvere. Chi andò, chi recò doni o riposa o se vigila non teme questo vento di mutazione: tende le mani ferme sulla fiamma, sorride dal sicuro d’una razza di longevi. Non più tardi di ieri, ancora oggi.

Chi spinge muli su per la montagna tra le schegge di pietra e le cataste si turba per un fremito che sente ch’è un fremito di morte e di speranza. In una notte come questa, in una notte come questa l’anima, mia compagna fedele inavvertita nelle ore medie nei giorni interni grigi delle annate, levatasi fiutò la notte tumida di semi che morivano, di grani che scoppiavano, ravvisò stupita i fuochi in lontananza dei bivacchi più vividi che astri. Disse: è l’ora. Ci mettemmo in cammino a passo rapido, per via ci unimmo a gente strana.

Sonetto d’epifania di Giorgio Caproni

Sopra la piazza aperta a una leggera

aria di mare, che dolce tempesta

coi suoi lumi in tumulto fu la sera

d’Epifania ! Nel fuoco della festa

rapita, ora ritorna a quella fiera

di voci dissennate, e si ridesta

nel cuore che ti cerca, la tua cera

allegra – la tua effigie persa in questa

tranquillità dell’alba, ove dispare

in nulla, mentre gridano ai mercati

altre donne più vere, un esitare

d’echi febbrili (i gesti un dì acclamati

al tuo veloce ridere) al passare

dei fumi che la brezza ha dissipati.

************

Oggi è l’Epifania. Di che cosa? di Maria Luisa Spaziani

Oggi è l’Epifania. Di che cosa?

Io non sono mai stata così sola.

Anche l’angelo tace. Tu da un mese,

angelo rinnegato.

La vita è un filo rosso. Ci attraversa

da alfa e omèga il battito del cuore.

Per tessere che cosa? Inutilmente

il filo cerca la sua cruna.

************

Il mistero della Befana di Massimo Grillandi



Vecchia, dev’esser vecchia per davvero.

sono duemila anni che cammina.

Proprio non so come faccia la vecchina

a portare con sé un negozio intero.

Dentro quel sacco ce ne son di cose:

trombe, trenini, bambole e pistole,

palle e fucili quanti se ne vuole.

Son faccende a dir poco, misteriose.

Come scenda ad esempio negli oscuri

e stretti fori dei camini e vada

per monti e valli, lungo la sua strada

e nessuno dimentichi o trascuri.

************

La Befana di Guido Gozzano

Discesi dal lettino

son là presso il camino,

grandi occhi estasiati,

i bimbi affaccendati

a metter la scarpetta

che invita la Vecchietta

a portar chicche e doni

per tutti i bimbi buoni.

Ognun, chiudendo gli occhi,

sogna dolci e balocchi;

e Dori, il più piccino,

accosta il suo visino

alla grande vetrata,

per veder la sfilata

dei Magi, su nel cielo,

nella notte di gelo.

Quelli passano intanto

nel lor gemmato manto,

e li guida una stella

nel cielo, la più bella.

Che visione incantata

nella notte stellata!

E la vedono i bimbi,

come vedono i nimbi

degli angeli festanti

ne’ lor candidi ammanti.

Bambini! Gioia e vita

son la vision sentita nel loro piccolo cuore

ignaro del dolore.

************

Pastorale dell’Epifania di Marino Moretti

Ascolta, finalmente, anima mia,

in una sera azzurra d’ombra, folta

d’astri, vibrante di ricordi, ascolta

la pastorale dell’Epifania.

La melodia che in te, desta, s’ostina.

La melodia che in te, sopita, sogna.

È voce di zampogna

di fede montanina.

E tu chiudi le tue palpebre umane

ed apri gli occhi nel tuo sogno mite.

E sogni solitudini infinite

e vedi solitudini montane.

E grandi fuochi e greggi bianchi in via

e neri abeti in mezzo a tanto argento

e fonti ove s’abbevera l’armento

che va, che va verso la prateria.

Apparsa è in cielo stella di presagi

o della Profezia

che segue nella via

notturna i tre cavalli dei Re Magi.

Vestiti delle loro fogge bizzarre

giungono alla capanna per esporre

i lor doni Melchiorre,

Gaspare, Baldassarre.

Ed offre il Re di Saba al suo mostrarsi

l’oro ed il Re d’Arabia dall’immenso

mantello beduino il sacro incenso

e l’odorosa mirra il Re di Tarsi.

Or ecco la zampogna. E il cuore ingordo

respira tutta la dolcezza ignota

che passa in una nota,

o spira nell’ebbrezza di un ricordo.

Canta sommessa la zampogna e il cuore

ciò che non seppe aver forse le chiede

un conforto, una fede,

e la dolce virtù del suo pastore.

Chiede altre cose mentre il canto s’alza

e si diffonde nella sera blanda:

quante cose domanda

rinchiuse in una lor pendula calza.

Nell’aria di cristallo or voci strane

mescolate all’afrore degli agrumi:

e penduli salumi

e filze di banane…

Si tace la zampogna; uggiola un cane.

S’accendono altre stelle, e lumi lumi.

O dolce cuore, perché ti consumi

in desideri di cose lontane?

************

La Befana di Ennio Zedda

Con la diaccia tramontana

è arrivata la Befana,

e gironzola in calzini

fra comignoli e camini

che l’aspettano impalati,

sorridenti e affumicati.

« Qui» un comignolo l’avverte

«c’è un piccin che si diverte

tutto il giorno: un fannullone! ».

«Ecco cenere e carbone! »,

« Qui c’è unì bimbo giudizioso».

«Ecco un dono generoso,

ma, al fratello negligente

lascio subito un bel niente.

C’è una bimba vanerella?

Ecco qua una paperella,

ma il giocattolo più bello

lo regalo a un orfanello.

Per un attimo, il sorriso

tornerà sul mesto viso.

************

Voglio fare un regalo alla Befana di Gianni Rodari

La Befana, cara vecchietta,

va all’antica, senza fretta.

Non prende mica l’aeroplano

per volare dal monte al piano,

si fida soltanto, la cara vecchina

della sua scopa di saggina:bef

è così che poi succede

che la Befana… non si vede!

Ha fatto tardi fra i nuvoloni,

e molti restano senza doni!

Io quasi, nel mio buon cuore,

vorrei regalarle un micromotore,

perché arrivi dappertutto

col tempo bello o col tempo brutto…

Un po’ di progresso e di velocità

per dare a tutti la felicità!

************

La befana di Lucio Pisani

Stasera

il bambino non vuole dormire

gli han detto domani

verrà la Befana

coperta di tempo

pesante di doni

verrà a premiare

fra tutti i più buoni.

Stasera il bambino non vuole dormire

inizia un’attesa

comincia a soffrire.

************

Il dialogo dei Magi di Efrem il Siro

I magi: «A noi una stella ha annunciato

che Colui che è nato è il re dei cieli.

Tuo figlio ha potere sugli astri,

essi sorgono soltanto al suo ordine».

Maria: «E io vi dirò un altro segreto,

perché siate convinti:

restando vergine, io ho partorito mio figlio.

Egli è il figlio di Dio. Andate, annunciatelo!».

I magi: «Anche la stella ce l’aveva fatto conoscere,

che figlio di Dio e Signore è il tuo figlio».

Maria: «Altezze e abissi ne rendon testimonianza;

tutti gli angeli e tutte le stelle:

Egli è il figlio di Dio e il Signore.

Portate l’annuncio nelle vostre contrade,

che la pace si moltiplichi nel vostro paese».

I magi: «Che la pace del tuo giglio

ci conduca nel nostro paese,

con sicurezza, come noi siamo venuti,

e quanto il suo potere dominerà il mondo,

che Egli visiti e santifichi la nostra terra».

Maria: «Esulti la Chiesa e canti la gloria,

per la nascita del figlio dell’Altissimo,

la cui aurora ha rischiarato cielo e terra.

Benedetto Colui la cui nascita rallegra l’universo!

************

Canzone dell’Epifania di Angiolo Silvio Novaro

Pastorelli, pastorelli

che passate prati e ruscelli

con in braccio la cornamusa

e gioia sul viso diffusa,

dove andate così snelli?

Udiste, forse, qualche dolce nuova

che il cuore vi muova?

E voi magi dalla ricca sella

che camminate dietro la stella

portando un sacco di doni,

e parete così buoni

con la barba e l’occhio mite,

chi cercate? Dite, dite,

e i tesori a chi l’offrite?

Oh, se andate a Betelemme

con quel càrico di gemme

deh, pigliatemi con voi!

Ch’io lo veda il Fanciullino

fasciato nel pannolino

tra l’asino e il bue suoi

che gli fumano vicino!

************

La Befana di Giovanni Pascoli

Viene viene la Befana

vien dai monti a notte fonda.

Come è stanca! La circonda

neve, gelo e tramontana.

Viene viene la Befana.

Ha le mani al petto in croce,

e la neve è il suo mantello

ed il gelo il suo pannello

ed il vento la sua voce.

Ha le mani al petto in croce.

E s’accosta piano piano

alla villa, al casolare,

a guardare, ad ascoltare

or più presso or più lontano.

Piano piano, piano piano.

Che c’è dentro questa villa?

uno stropiccìo leggiero.

Tutto è cheto, tutto è nero.

Un lumino passa e brilla.

Che c’è dentro questa villa?

Guarda e guarda…tre lettini

con tre bimbi a nanna, buoni.

Guarda e guarda…ai capitoni

c’è tre calze lunghe e fini.

Oh! tre calze e tre lettini.

Il lumino brilla e scende,

e ne scricchiolan le scale;

il lumino brilla e sale,

e ne palpitan le tende.

Chi mai sale? chi mai scende?

Co’ suoi doni mamma è scesa,

sale con il suo sorriso.

Il lumino le arde in viso

come lampada di chiesa.

Co’ suoi doni mamma è scesa.

La Befana alla finestra

sente e vede, e s’allontana.

Passa con la tramontana,

passa per la via maestra,

trema ogni uscio, ogni finestra.

E che c’è nel casolare?

Un sospiro lungo e fioco.

Qualche lucciola di fuoco

brilla ancor nel focolare.

Ma che c’è nel casolare?

Guarda e guarda… tre strapunti

con tre bimbi a nanna, buoni.

Tra la cenere e i carboni

c’è tre zoccoli consunti.

Oh! tre scarpe e tre strapunti…

E la mamma veglia e fila

sospirando e singhiozzando,

e rimira a quando a quando

oh! quei tre zoccoli in fila…

veglia e piange, piange e fila.

La Befana vede e sente;

fugge al monte, ch’è l’aurora.

Quella mamma piange ancora

su quei bimbi senza niente.

La Befana vede e sente.

La Befana sta sul monte.

Ciò che vede è ciò che vide:

c’è chi piange e c’è chi ride;

essa ha nuvoli alla fronte,

mentre sta sul bianco monte.

************

Alla Befana di Sandro Baganzani

Befana sicuro con lo scialle di lana

e la cuffia

a cavallo di un raggio di luna

arrivi dalla Mecca

arrivi forse da più distante,

dal paese dove le piante

sono cariche sempre di verzura

dentro i giocondi orti,

per portare i tuoi doni

ai fanciulli più buoni.

A me, cosa mi porti?

Giocattoli strani, dorate delizie,

datteri, dolci è il tuo carico.

Per i camini versi

le ceste ricolme,

ricolmi le calze

sospese sul davanzale.

Hai le ale per volare dove vuoi.

Ma se puoi

fammi ancora camminare

in letizia tranquilla

lungo le campestri vie,

ch’io mi commuova, se squilla

un richiamo di avemarie:

ch’io pieghi i ginocchi davanti

il dolcissimo riso

di Colei che non mente.

Ch’io ami le viole selvatiche

la tristezza dei tramonti,

l’odore paesano

delle corti sui miei monti.

E così,

fortemente amando

invecchiare fammi,

ma accanto ch’io senta

all’unisono il cuore palpitare

di colei che è eternamente giovine.

Befana,

che arrivi dalla Mecca

arrivi forse da più distante,

sai bene come si chiama

la mia «Non conosciuta amante»!

************

La Befana di Piero Calamandrei

Vien da lontano, per le vie nevose,

lascia giù, al cancello del giardino,

il somarello, e tra le sue calzette

una ne sceglie per ciascun bambino

e gliela porta: e sal dritta e sicura

per ogni stanza, sia pur chiusa e scura.

In ogni stanza di bambini buoni

entra pian piano, e il loro sonno spia:

e ai piedi del lettino lascia i suoi doni

************

La Befana di Mario Venditti

È lieta una bimba e gioconda:

stamane, allor che s’è levata

al primo saluto del gallo,

tra i molli guanciali ha trovata

nascosta una bambola bionda

vestita di rosso e di giallo.

Le dicono tutti: – Oh, il bel dono

che a te la Befana ha portato! –

Ma ella, che ha finto dormire

e vigile in vece ha ascoltato

stanotte il fuggevole suono

dei passi materni, sorride.

È lieto anche un piccolo bimbo

che, a canto al camino sospesa

la logora calza ha dormito

e ignora che solo è discesa

dei suoi sogni d’oro nel nimbo

la fata al camino annerito.

Che cosa ha trovato, che cosa

quel bimbo stamane ha trovato

al nero camino da canto?

Non so. Ma avrà certo trovato

soltanto una povera cosa

quel piccolo bimbo, soltanto.

E pure, egli è lieto… E dovrebbe

solo egli esser lieto, non tu,

o vigile bimba: non ebbe

anch’egli una bambola bionda,

è vero; ma il raggio lo inonda

d’un’illusione di più.

************

Raccontino per il 5 gennaio di Gherardo Del Colle

A sera, terminate le preghiere

della vigilia dell’Epifania,

il nonno favoleggia al nipotino

persuadendolo al sonno: “Se profondo

sarà il tuo sonno fino a domattina,

anche qui – anche qui

alla nostra casina –

sosteranno nel cuore della notte

i tre Magi d’Oriente che ogni anno

di questi dì

si mettono in cammino per il mondo

ricercando Gesù….”.

Il nipotino

non piagnucola più. Dorme. E già sogna

i tre Magi d’Oriente sopra enormi

cammelli; e un agitarsi di mantelli

e di vessilli e di cimieri: frotte

di cavalieri ed uno stuolo immenso

di servitù con mobili ed anella

tempestate di gemme; ed una stella

che riluce lassù: la bella stella

che riporta a Betlemme

i buoni Magi e i loro buoni doni

d’oro

e di mirra e d’incenso per Gesù…

E continua a dormire il nipotino,

e continua a sognare. Ed il nonnino

ricolma via via

di lucenti regali

le scarpettine esposte ai davanzali

nella vigilia dell’Epifania.

************

La viggijja de pasqua bbefania di Gioachino Belli

La bbefana, a li fijji, è nnescessario

de fajjela domani eh sora Tolla?

In giro oggi a ccrompà cc’è ttroppa folla.

A li mii je la fo nne l’ ottavario.

A cchiunque m’accosto oggi me bbolla:

e ccom’a Ssant’Ustacchio è cqui ar Zudario.

Dunque pe st’ otto ggiorni io me li svario;

e a la fine, se sa, cchi vvenne, ammolla.

Azzeccatesce un po’, d’un artarino .

oggi che ne chiedeveno? Otto ggnocchi;

e dd’una pupazzaccia un ber zecchino.

Mò oggnuno scerca de cacciavve l’occhi;

ma cquanno sémo ar chiude er butteghino,

la robba ve la dànno pe bbajocchi.

************

La notte de pasqua bbefania di Gioachino Belli

Mamma! mamma! – Donnite. – lo nun ho ssonno.

Fate dormì cchi Il’ha, ssor demonietto.

Mamma, me vojj’ arzà. -Ggiù, stamo alletto.

Nun ce posso stà ppiù; cqui mme sprofonno.

lo nun ve vesto. – E io mo cchiamo Nonno.

Ma nun è ggiomo, – E cche mm’avevio detto

che cciamancava poco? Ebbè? vv’aspetto?

Auffa li meloni e nnu li vanno!

Mamma, guardat’ un po’ ssi cce se vede?

Ma tte dico cch’è nnotte. -Ajo! – Ch’è stato?

Oh ddio mio!,m’happijjato un granchio a un piede.

Via, -‘Statte zitto, ma attizzo er lumino.

Sì, eppoi vedete un po’ cche mm’ha pportato

la bbefana a la cappa der cammino.

************

La matina de pasqua bbefania di Gioachino Belli

Ber vede è da per tutto sti fonghetti,

sti mammocci, sti furbi sciumachelli,

fra ‘Da bbattajjeria de ggiucarelli

zompettà come spiriti folletti!

Arlecchini, trommette, purcinelli,

cavallucci, ssediole, sciufoletti,

carrettini, cuccù, schioppi, coccetti,

sciabbole,bbarrettoni, tammurrelli…

Questo porta la cotta e la sottana,

quello e vvistitom càmiscio e ppianeta,

e cquel’ antro è uffizzial de la bbefana.

E intanto, o pprete, o cchirico, o uffizziale,

la robba dorce je tira le deta;

e mmamma strilla che ffinissce male.

************

La burla della Befana di Gina Vaj Pedotti

Presso la nera cappa del camino,

una calzina in grande attesa sta.

Con il suo sacco ed il suo lumicino

a notte la Befana scenderà.

Ma un tormento sta in cuore a Tino e a Tina:

“Ci vorrebbe la calza di una donna,

la nostra è troppo corta e piccolina!”

“Appendiamoci quella della nonna!”.

Vanno al mattino i piccoli bricconi

alla scoperta dei sognati doni.

Ma che c’è nella calza lunga e nera?

Un paio d’occhiali e una dentiera…

************

La Befana di Enza lepore

Cara Befana befanina, sei tornata finalmente!

col tuo sacco e il carbone

con la sciarpa appesa al collo

e una cuffia sul tuo capo,

la tua scopa per volare sopra i tetti

nella notte silenziosa

tra il vento e nevicate

tu ti tuffi dal camino

trovi calze da riempire

di dolcetti e caramelle,

mentre porti cenere e carbone a tutti i bimbi cattivelli

e ai buoni porti sempre ricchi doni

bamboline e biciclette

e giochini di ogni specie.

Presto andate piccolini

a far la nanna nel lettino

domani arriva la befana

tra la gioia e lo sconforto

di chi trova i balocchi e chi cenere e carbone.

Viva, viva la befana.

************

Viene, piano, la Befana di Arpalice Cuman Pertile

Fate nanna, piccolini,

nei lettini

bianchi e belli come panna;

fate nanna!

Dal castello delle fate,

ch’è lassù, lontan lontano

fra le nevi immacolate,

al camino vien, pian piano

la Befana, ricca e buona,

che vi dona

cavallucci, bamboline

e balocchi senza fine.

Glieli porta l’asinello,

forte e bello,

che le orecchie ha lunghe assai:

se vi sente, o bimbi, guai!

Fate nanna, piccolini,

nei lettini

bianchi e belli come panna;

fate nanna!

************

Il viaggio dei Magi di T.S. Eliot

Fu una gelida venuta per noi,

proprio il tempo peggiore dell’anno

per un viaggio, e per un viaggio lungo come questo:

le strade affondate e la stagione rigida,

nel cuore fitto dell’inverno.»

E i cammelli irritati, gli zoccoli doloranti, restii,

che si stendevano sulla neve che si andava sciogliendo.

Ci furono momenti in cui rimpiangemmo

i palazzi estivi sui pendii, le terrazze,

e le fanciulle di seta che portano i sorbetti.

Poi i cammellieri che sbottavano in bestemmie e lamentele

e se ne scappavano, e rivolevano i loro liquori e le loro donne,

e i falò notturni che si spegnevano, e l’assenza di ripari,

e le città inospitali, e ostili le cittadine,

e sporchissimi i paesini che vendevano a prezzi esosi:

sono stati momenti durissimi per noi.

Alla fine preferimmo viaggiare intere nottate,

dormendo a tratti,

con le voci che ci cantavano nelle orecchie, che dicevano

che era tutta una pazzia.

Poi all’alba scendemmo in una valle temperata,

umida, sotto la coltre di neve, odorante di vegetazione,

con un ruscello che scorreva e un mulino ad acqua che picchiava il buio

e tre alberi davanti al cielo basso.

E un vecchio cavallo bianco galoppò via per i prati.

Poi arrivammo a una bettola con dei pampini sulla volta,

sei mani nel vano della porta si giocavano a dadi pezzi d’argento,

e i piedi scalciavano gli otri vuoti.

Ma di informazioni non ce n’erano, e così proseguimmo

e arrivammo di sera, senza un istante di anticipo

trovando il luogo; fu (direste voi) una soddisfazione.

Tutto questo è successo molto tempo fa, lo ricordo,

e lo farei ancora, ma appuntatevi

questo appuntatevi

questo: siamo stati condotti per tutta quella strada per

una Nascita o per una Morte? Vi fu una Nascita, certamente,

ne abbiamo avuto la prova e mai un dubbio. Avevo visto le nascite e le morti,

ma avevo creduto che fossero diverse; questa Nascita fu

una dura e amara agonia per noi, come la Morte, la nostra morte.

Tornammo nei nostri possedimenti, in questi Regni,

ma non più a nostro agio qui, coi vecchi ordinamenti,

tra un popolo straniero aggrappato ai propri dèi.

Sarei lieto di un’altra morte.

************

La grotta di Iosif Brodskij

Immagina, col fiammifero acceso, quella sera, la grotta,

e per sentire freddo ricorri alle fessure del piancito,

bastano le stoviglie per provare la fame,

quanto al deserto, è ovunque, in ogni dove.

Immagina, col fiammifero acceso, la grotta

a mezzanotte, il falò, silhouette di oggetti

e di animali, e, il viso nelle pieghe di un telo stazzonato,

anche Maria, Giuseppe e il Bimbo infagottato.

Immagina tre re, le carovane prossime alla grotta,

anzi tre raggi diretti su una stella,

cigolìo di carriaggi, sonagli tintinnanti

(quel bimbo non si è ancora guadagnato

rintocchi di campane nel turchino addensato).

Immagina che per la prima volta, di là dal buio

di uno spazio infinito, Dio ravvisi se stesso nel Figlio

fatto Uomo: un senzatetto in un altro negletto.