Una selezione di poesie sul 2 giugno da dedicare all’Italia. Da sempre il tema della patria ha infiammato gli animi dei poeti, portando autori tra i più importanti della letteratura italiana a cimentarsi in componimenti che raccontassero l’amore per il proprio Paese o il dolore per la condizione in cui questi versa. In occasione del 2 giugno, la Festa della Repubblica, vogliamo celebrare, più che la Repubblica, il tema dell’amore patrio nella poesia italiana.

ALL’ITALIA – Giacomo Leopardi

O patria mia, vedo le mura e gli archi

E le colonne e i simulacri e l’erme

Torri degli avi nostri,

Ma la la gloria non vedo,

Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi

I nostri padri antichi. Or fatta inerme

Nuda la fronte e nudo il petto mostri,

Oimè quante ferite,

Che lívidor, che sangue! oh qual ti veggio,

Formosissima donna!

Io chiedo al cielo e al mondo: dite dite;

Chi la ridusse a tale? E questo è peggio,

Che di catene ha carche ambe le braccia,

Sì che sparte le chiome e senza velo

Siede in terra negletta e sconsolata,

Nascondendo la faccia

Tra le ginocchia, e piange.

Piangi, che ben hai donde, Italia mia,

Le genti a vincer nata

E nella fausta sorte e nella ria.

Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive,

Mai non potrebbe il pianto

Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno;

Che fosti donna, or sei povera ancella.

Chi di te parla o scrive,

Che, rimembrando il tuo passato vanto,

Non dica: già fu grande, or non è quella?

Perchè, perchè? dov’è la forza antica?

Dove l’armi e il valore e la costanza?

Chi ti discinse il brando?

Chi ti tradì? qual arte o qual fatica

0 qual tanta possanza,

Valse a spogliarti il manto e l’auree bende?

Come cadesti o quando

Da tanta altezza in così basso loco?

Nessun pugna per te? non ti difende

Nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo

Combatterà, procomberò sol io.

Dammi, o ciel, che sia foco

Agl’italici petti il sangue mio.

Dove sono i tuoi figli?. Odo suon d’armi

E di carri e di voci e di timballi

In estranie contrade

Pugnano i tuoi figliuoli.

Attendi, Italia, attendi. Io veggio, o parmi,

Un fluttuar di fanti e di cavalli,

E fumo e polve, e luccicar di spade

Come tra nebbia lampi.

Nè ti conforti e i tremebondi lumi

Piegar non soffri al dubitoso evento?

A che pugna in quei campi

L’itata gioventude? 0 numi, o numi

Pugnan per altra terra itali acciari.

Oh misero colui che in guerra è spento,

Non per li patrii lidi e per la pia

Consorte e i figli cari, Ma da nemici altrui

Per altra gente, e non può dir morendo

Alma terra natia,

La vita che mi desti ecco ti rendo.

Oh venturose e care e benedette

L’antiche età, che a morte

Per la patria correan le genti a squadre

E voi sempre onorate e gloriose,

0 tessaliche strette,

Dove la Persia e il fato assai men forte

Fu di poch’alme franche e generose!

lo credo che le piante e i sassi e l’onda

E le montagne vostre al passeggere

Con indistinta voce

Narrin siccome tutta quella sponda

Coprir le invitte schiere

De’ corpi ch’alla Grecia eran devoti.

Allor, vile e feroce,

Serse per l’Ellesponto si fuggia,

Fatto ludibrio agli ultimi nepoti;

E sul colle d’Antela, ove morendo

Si sottrasse da morte il santo stuolo,

Simonide salia,

Guardando l’etra e la marina e il suolo.

E di lacrime sparso ambe le guance,

E il petto ansante, e vacillante il piede,

Toglicasi in man la lira:

Beatissimi voi,

Ch’offriste il petto alle nemiche lance

Per amor di costei ch’al Sol vi diede;

Voi che la Grecia cole, e il mondo ammira

Nell’armi e ne’ perigli

Qual tanto amor le giovanette menti,

Qual nell’acerbo fato amor vi trasse?

Come si lieta, o figli,

L’ora estrema vi parve, onde ridenti

Correste al passo lacrimoso e, duro?

Parea ch’a danza e non a morte andasse

Ciascun de’ vostri, o a splendido convito:

Ma v’attendea lo scuro

Tartaro, e l’ond’a morta;

Nè le spose vi foro o i figli accanto

Quando su l’aspro lito

Senza baci moriste e senza pianto.

Ma non senza de’ Persi orrida pena

Ed immortale angoscia.

Come lion di tori entro una mandra

Or salta a quello in tergo e sì gli scava

Con le zanne la schiena,

Or questo fianco addenta or quella coscia;

Tal fra le Perse torme infuriava

L’ira de’ greci petti e la virtute.

Ve’ cavalli supini e cavalieri;

Vedi intralciare ai vinti

La fuga i carri e le tende cadute,

E correr fra’ primieri

Pallido e scapigliato esso tiranno;

ve’ come infusi e tintí

Del barbarico sangue i greci eroi,

Cagione ai Persi d’infinito affanno,

A poco a poco vinti dalle piaghe,

L’un sopra l’altro cade. Oh viva, oh viva:

Beatissimi voi

Mentre nel mondo si favelli o scriva.

Prima divelte, in mar precipitando,

Spente nell’imo strideran le stelle,

Che la memoria e il vostro

Amor trascorra o scemi.

La vostra tomba è un’ara; e qua mostrando

Verran le madri ai parvoli le belle

Orme dei vostro sangue. Ecco io mi prostro,

0 benedetti, al suolo,

E bacio questi sassi e queste zolle,

Che fien lodate e chiare eternamente

Dall’uno all’altro polo.

Deh foss’io pur con voi qui sotto, e molle

Fosse del sangue mio quest’alma terra.

Che se il fato è diverso, e non consente

Ch’io per la Grecia i mororibondi lumi

Chiuda prostrato in guerra,

Così la vereconda

Fama del vostro vate appo i futuri

Possa, volendo i numi,

Tanto durar quanto la, vostra duri.

.

ITALIA MIA – Francesco Petrarca

Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno

a le piaghe mortali

che nel bel corpo tuo sí spesse veggio…

piacemi almen che ‘ miei sospir’ sian quali

spera ‘l Tevero et l’Arno,

e ‘l Po, dove doglioso et grave or seggio.

Rettor del cielo, io cheggio

che la pietà che Ti condusse in terra

Ti volga al Tuo dilecto almo paese.

Vedi, Segnor cortese,

di che lievi cagion’ che crudel guerra;

e i cor’, che ‘ndura et serra

Marte superbo et fero,

apri Tu, Padre, e ‘ntenerisci et snoda;

ivi fa che ‘l Tuo vero,

qual io mi sia, per la mia lingua s’oda.

Voi cui Fortuna à posto in mano il freno

de le belle contrade,

di che nulla pietà par che vi stringa,

che fan qui tante pellegrine spade?

perché ‘l verde terreno

del barbarico sangue si depinga?

Vano error vi lusinga:

poco vedete, et parvi veder molto,

ché ‘n cor venale amor cercate o fede.

Qual piú gente possede,

colui è piú da’ suoi nemici avolto.

O diluvio raccolto

di che deserti strani

per inondar i nostri dolci campi!

Se da le proprie mani

questo n’avene, or chi fia che ne scampi?

Ben provide Natura al nostro stato,

quando de l’Alpi schermo

pose fra noi et la tedesca rabbia;

ma ‘l desir cieco, e ‘ncontr’al suo ben fermo,

s’è poi tanto ingegnato,

ch’al corpo sano à procurato scabbia.

Or dentro ad una gabbia

fiere selvagge et mansüete gregge

s’annidan sí che sempre il miglior geme:

et è questo del seme,

per piú dolor, del popol senza legge,

al qual, come si legge,

Mario aperse sí ‘l fianco,

che memoria de l’opra ancho non langue,

quando assetato et stanco

non piú bevve del fiume acqua che sangue.

Cesare taccio che per ogni piaggia

fece l’erbe sanguigne

di lor vene, ove ‘l nostro ferro mise.

Or par, non so per che stelle maligne,

che ‘l cielo in odio n’aggia:

vostra mercé, cui tanto si commise.

Vostre voglie divise

guastan del mondo la piú bella parte.

Qual colpa, qual giudicio o qual destino

fastidire il vicino

povero, et le fortune afflicte et sparte

perseguire, e ‘n disparte

cercar gente et gradire,

che sparga ‘l sangue et venda l’alma a prezzo?

Io parlo per ver dire,

non per odio d’altrui, né per disprezzo.

Né v’accorgete anchor per tante prove

del bavarico inganno

ch’alzando il dito colla morte scherza?

Peggio è lo strazio, al mio parer, che ‘l danno;

ma ‘l vostro sangue piove

piú largamente, ch’altr’ira vi sferza.

Da la matina a terza

di voi pensate, et vederete come

tien caro altrui che tien sé cosí vile.

Latin sangue gentile,

sgombra da te queste dannose some;

non far idolo un nome

vano senza soggetto:

ché ‘l furor de lassú, gente ritrosa,

vincerne d’intellecto,

peccato è nostro, et non natural cosa.

Non è questo ‘l terren ch’i’ toccai pria?

Non è questo il mio nido

ove nudrito fui sí dolcemente?

Non è questa la patria in ch’io mi fido,

madre benigna et pia,

che copre l’un et l’altro mio parente?

Perdio, questo la mente

talor vi mova, et con pietà guardate

le lagrime del popol doloroso,

che sol da voi riposo

dopo Dio spera; et pur che voi mostriate

segno alcun di pietate,

vertú contra furore

prenderà l’arme, et fia ‘l combatter corto:

ché l’antiquo valore

ne gli italici cor’ non è anchor morto.

Signor’, mirate come ‘l tempo vola,

et sí come la vita

fugge, et la morte n’è sovra le spalle.

Voi siete or qui; pensate a la partita:

ché l’alma ignuda et sola

conven ch’arrive a quel dubbioso calle.

Al passar questa valle

piacciavi porre giú l’odio et lo sdegno,

vènti contrari a la vita serena;

et quel che ‘n altrui pena

tempo si spende, in qualche acto piú degno

o di mano o d’ingegno,

in qualche bella lode,

in qualche honesto studio si converta:

cosí qua giú si gode,

et la strada del ciel si trova aperta.

Canzone, io t’ammonisco

che tua ragion cortesemente dica,

perché fra gente altera ir ti convene,

et le voglie son piene

già de l’usanza pessima et antica,

del ver sempre nemica.

Proverai tua ventura

fra’ magnanimi pochi a chi ‘l ben piace.

Di’ lor: – Chi m’assicura?

I’ vo gridando: Pace, pace, pace.

.

1821 – Alessandro Manzoni

Soffermati sull’arida sponda

vòlti i guardi al varcato Ticino,

tutti assorti nel novo destino,

certi in cor dell’antica virtù,

han giurato: non fia che quest’onda

scorra più tra due rive straniere;

non fia loco ove sorgan barriere

tra l’Italia e l’Italia, mai più!

L’han giurato: altri forti a quel giuro

rispondean da fraterne contrade,

affilando nell’ombra le spade

che or levate scintillano al sol.

Già le destre hanno strette le destre;

già le sacre parole son porte;

o compagni sul letto di morte,

o fratelli su libero suol.

Chi potrà della gemina Dora,

della Bormida al Tanaro sposa,

del Ticino e dell’Orba selvosa

scerner l’onde confuse nel Po;

chi stornargli del rapido Mella

e dell’Oglio le miste correnti,

chi ritorgliergli i mille torrenti

che la foce dell’Adda versò,

quello ancora una gente risorta

potrà scindere in volghi spregiati,

e a ritroso degli anni e dei fati,

risospingerla ai prischi dolor;

una gente che libera tutta

o fia serva tra l’Alpe ed il mare;

una d’arme, di lingua, d’altare,

di memorie, di sangue e di cor.

Con quel volto sfidato e dimesso,

con quel guardo atterrato ed incerto

con che stassi un mendico sofferto

per mercede nel suolo stranier,

star doveva in sua terra il Lombardo:

l’altrui voglia era legge per lui;

il suo fato un segreto d’altrui;

la sua parte servire e tacer.

O stranieri, nel proprio retaggio

torna Italia e il suo suolo riprende;

o stranieri, strappate le tende

da una terra che madre non v’è.

Non vedete che tutta si scote,

dal Cenisio alla balza di Scilla?

non sentite che infida vacilla

sotto il peso de’ barbari piè?

O stranieri! sui vostri stendardi

sta l’obbrobrio d’un giuro tradito;

un giudizio da voi proferito

v’accompagna a l’iniqua tenzon;

voi che a stormo gridaste in quei giorni:

Dio rigetta la forza straniera;

ogni gente sia libera e pèra

della spada l’iniqua ragion.

Se la terra ove oppressi gemeste

preme i corpi de’ vostri oppressori,

se la faccia d’estranei signori

tanto amata vi parve in quei dì;

chi v’ha detto che sterile, eterno

saria il lutto dell’itale genti?

chi v’ha detto che ai nostri lamenti

saria sordo quel Dio che v’udì?

Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia

chiuse il rio che inseguiva Israele,

quel che in pugno alla maschia Giaele

pose il maglio ed il colpo guidò;

quel che è Padre di tutte le genti,

che non disse al Germano giammai:

Va’, raccogli ove arato non hai;

spiega l’ugne; l’Italia ti do.

Cara Italia! dovunque il dolente

grido uscì del tuo lungo servaggio;

dove ancor dell’umano lignaggio

ogni speme deserta non è:

dove già libertade è fiorita.

Dove ancor nel segreto matura,

dove ha lacrime un’alta sventura,

non c’è cor chenon batta per te.

Quante volte sull’alpe spïasti

l’apparir d’un amico stendardo!

quante intendesti lo sguardo

ne’ deserti del duplice mar!

ecco alfin dal tuo seno sboccati,

stretti intorno ai tuoi santi colori,

forti, armati dei propri dolori,

i tuoi figli son sorti a pugnar.

Oggi, o forti, sui volti baleni

il furor delle menti segrete:

per l’Italia si pugna, vincete!

il suo fato sui brandi vi sta.

O risorta per voi la vedremo

al convito dei popoli assisa,

o più serva, più vil, più derisa

sotto l’orrida verga starà.

Oh giornate del nostro riscatto!

Oh dolente per sempre colui

che da lunge, dal labbro d’altrui,

come un uomo straniero, le udrà!

che a’ suoi figli narrandole un giorno,

dovrà dir sospirando: “io non c’era”;

che la santa vittrice bandiera

salutata quel dì non avrà.

ITALIA – Giuseppe Ungaretti

Sono un poeta

un grido unanime

sono un grumo di sogni

Sono un frutto

d’innumerevoli contrasti d’innesti

maturato in una serra

Ma il tuo popolo è portato

dalla stessa terra

che mi porta

Italia

E in questa uniforme

di tuo soldato

mi riposo

come fosse la culla

di mio padre.

.

ALL’ARMI! ALL’ARMI! – Giovanni Berchet

Su, Figli d’Italia! su, in armi! coraggio!

Il suolo qui è nostro: del nostro retaggio

il turpe mercato finisce pei re.

Un popol diviso per sette destini,

in sette spezzato da sette confini,

si fonde in un solo, pia servo non è.

Su, Italia, su, in armi! Venuto è il tuo dì!

Dei re congiurati la tresca finì!

Dall’Alpi allo Stretto fratelli siam tutti!

Su i limiti schiusi, sui troni distrutti

piantiamo i comuni tre nostri color!

Il verde, la speme tant’anni pasciuta;

il rosso, la gioia d’averla compiuta;

il bianco, la fede fraterna d’amor.

Su, Italia, su, in armi! Venuto è il tuo dì!

Dei re congiurati la tresca finì!

Gli orgogli minuti via tutti all’obblio!

La gloria è de’ forti. Su, forti, per Dio,

Dall’Alpi allo Stretto, da questo a quel mar!

Deposte le gare d’un secol disfatto,

Confusi in un nome, legati a un sol patto,

Sommessi a noi soli giuriam di restar.

Su, Italia, su, in armi! Venuto è il tuo dì!

Dei re congiurati la tresca finì!

Su, Italia novella! su, libera ed una!

Mal abbia chi a vasta, secura fortuna

L’angustia prepone d’anguste città!

Sien tutte le fide d’un solo stendardo!

Su, tutti da tutte! Mal abbia il codardo,

L’inetto che sogna parzial libertà!

Su, Italia, su, in armi! Venuto è il tuo dì!

Dei re congiurati la tresca finì!

Voi chiusi ne’ borghi, voi sparsi alla villa,

udite le trombe, sentite la squilla

che all’armi vi chiama dal vostro Comun!

Fratelli, a’ fratelli correte in aiuto!

Gridate al tedesco che guarda sparuto:

L’Italia è concorde: non serve a nessun!

.

PIEMONTE – Giosuè Carducci



Su le dentate scintillanti vette

salta il camoscio, tuona la valanga

da’ ghiacci immani rotolando per le

selve croscianti :

ma da i silenzi de l’effuso azzurro

esce nel sole l’aquila, e distende

in tarde ruote digradanti il nero

volo solenne.

Salve, Piemonte! A te con melodia

mesta da lungi risonante, come

gli epici canti del tuo popol bravo,

scendono i fiumi.

Scendono pieni, rapidi, gagliardi,

come i tuoi cento battaglioni, e a valle

cercan le deste a ragionar di gloria

ville e cittadi:

la vecchia Aosta di cesaree mura

ammantellata, che nel varco alpino

èleva sopra i barbari manieri

l’arco d’Augusto:

Ivrea la bella che le rosse torri

specchia sognando a la cerulea Dora

nel largo seno, fosca intorno è l’ombra

di re Arduino:

Biella tra ‘I monte e il verdeggiar de’ piani

lieta guardante l’ubere convalle,

ch’armi ed aratri e a l’opera fumanti

camini ostenta:

Cuneo possente e pazïente, e al vago

declivio il dolce Mondoví ridente,

e l’esultante di castella e vigne

suol d’Aleramo;

e da Superga nel festante coro

de le grandi Alpi la regal Torino

incoronata di vittoria, ed Asti

repubblicana.

Fiera di strage gotica e de l’ira

di Federico, dal sonante fiume

ella, o Piemonte, ti donava il carme

novo d’Alfieri.

Venne quel grande, come il grande augello

ond’ebbe nome, e a l’umile paese

sopra volando, fulvo, irrequïeto,

– Italia, Italia –

egli gridava a’ dissueti orecchi,

a i pigri cuori, a gli animi giacenti.

– Italia, Italia – rispondeano l’urne

d’Arquà e Ravenna:

e sotto il volo scricchiolaron l’ossa

sé ricercanti lungo il cimitero

de la fatal penisola a vestirsi

d’ira e di ferro.

– Italia, Italia! – E il popolo de’ morti

surse cantando a chiedere la guerra;

e un re a la morte nel pallor del viso

sacro e nel cuore

trasse la spada. Oh anno de’ portenti,

oh primavera de la patria, oh giorni,

ultimi giorni del fiorente maggio,

oh trionfante

suon de la prima italica vittoria

che mi percosse il cuor fanciullo! Ond’io,

vate d’Italia a la stagion più bella,

in grige chiome

oggi ti canto, o re de’ miei verd’anni,

re per tant’anni bestemmiato e pianto,

che via passasti con la spada in pugno

ed il cilicio

al cristian petto, italo Amleto. Sotto

il ferro e il fuoco del Piemonte, sotto

di Cuneo ‘I nerbo e l’impeto d’Aosta

sparve il nemico.

Languido il tuon de l’ultimo cannone

dietro la fuga austrïaca moría:

il re a cavallo discendeva contra

il sol cadente:

a gli accorrenti cavalieri in mezzo,

di fumo e polve e di vittoria allegri,

trasse, ed, un foglio dispiegato, disse

resa Peschiera.

Oh qual da i petti, memori de gli avi,

alte ondeggiando le sabaude insegne,

surse fremente un solo grido: Viva

il re d’Italia!

Arse di gloria, rossa nel tramonto.

I’ampia distesa del lombardo piano;

palpitò il lago di Virgilio, come

velo di sposa

che s’apre al bacio del promesso amore:

pallido, dritto su l’arcione, immoto,

gli occhi fissava il re: vedeva l’ombra

del Trocadero.

E lo aspettava la brumal Novara

e a’ tristi errori mèta ultima Oporto.

Oh sola e cheta in mezzo de’ castagni

villa del Douro,

che in faccia il grande Atlantico sonante

a i lati ha il fiume fresco di camelie,

e albergò ne la indifferente calma

tanto dolore!

Sfaceasi; e nel crepuscolo de i sensi

tra le due vite al re davanti corse

una miranda visïon: di Nizza

il marinaro

biondo che dal Gianicolo spronava

contro l’oltraggio gallico : d’intorno

splendeagli, fiamma di piropo al sole,

I’italo sangue.

Su gli occhi spenti scese al re una stilla,

lenta errò l’ombra d’un sorriso. Allora

venne da l’alto un vol di spirti, e cinse

del re la morte.

Innanzi a tutti, o nobile Piemonte,

quei che a Sfacteria dorme e in Alessandria

diè a l’aure primo il tricolor, Santorre

di Santarosa.

E tutti insieme a Dio scortaron l’alma

di Carl’Alberto. – Eccoti il re, Signore,

che ne disperse, il re che ne percosse.

Ora, o Signore,

anch’egli è morto, come noi morimmo,

Dio, per l’Italia. Rendine la patria.

A i morti, a i vivi, pe ‘I fumante sangue

da tutt’i campi,

per il dolore che le regge agguaglia

a le capanne, per la gloria, Dio,

che fu ne gli anni, pe ‘I martirio, Dio,

che è ne l’ora,

a quella polve eroïca fremente,

a questa luce angelica esultante,

rendi la patria, Dio; rendi l’Italia

a gl’italiani.

© Riproduzione Riservata