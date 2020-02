Le parole italiane di cui spesso si sbaglia la grafia

La lingua italiana è bellissima, ma anche stratificata e complessa. Quante volte ci è capitato di imbatterci in qualche parola ed essere assaliti dal dubbio: «ma si scrive con o senza doppia? Ci vuole la “i” o no?». Insomma, per quanti libri abbiamo letto e per quanta grammatica possiamo aver studiato, nella lingua italiana si nascondono delle vere e proprie trappole linguistiche. Ecco che Fausto Raso, giornalista specializzato in problematiche linguistiche, ci aiuta a riconoscerle.

Le parole di cui si sbaglia la grafia

ACCOLITA, la voce corretta è ‘accolta’: un’accolta di letterati.