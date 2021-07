errori ortografici

Quante volte stiamo per scrivere una parola o un’espressione che abbiamo già usato mille volte, ma per l’ennesima volta non siamo sicuri dell’ortografia? La lingua italiana ha poi una particolarità che riguarda le differenze che esistono nella lingua italiana e nella lingua scritta: spesso, infatti, nel parlato non facciamo caso alla corretta grafia di alcune parole.

Le 10 parole di cui si sbaglia spesso l’ortografia

Ecco una lista delle 10 espressioni che più frequentemente ci lasciano in dubbio con l’ortografia relativa corretta, da adottare una volta per tutte.

“da capo” o “daccapo”?

Entrambe le versioni sono corrette, “da capo” e “daccapo”.

“accelerare” o “accellerare”?

La prima versione è quella corretta, “accelerare”.

“obiettivo” o “obbiettivo”?

Entrambe le versioni sono corrette, anche se la forma “obiettivo” è più vicina alla parola latina “obiectivum” da cui deriva ed è più diffusa.

“dopotutto” o “dopo tutto”?

Entrambe le versioni sono corrette.

“dinanzi“ o “dinnanzi“?

Entrambe le versioni sono corrette.

“invano“ o “in vano“?

La prima versione è più usata e corretta, la seconda è poco diffusa tuttavia non errata.

“pressappoco“ vs “press’a poco“?

Entrambe le versioni sono corrette.

“ciononostante“ vs “ciò nonostante“?

Entrambe le versioni sono corrette.

“tuttalpiù” vs “tutt’al più”?

Entrambe le versioni sono corrette.

“tuttora” vs “tutt’ora”?

Entrambe le versioni sono corrette, la seconda forma è molto desueta anche se non scorretta