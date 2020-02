02/02/2020: oggi è un giorno palindromo, cosa significa?

Oggi, 02/02/2020, è un giorno palindromo. Cosa significa? Vuol dire che oggi la data espressa nel formato numerico nostrano (giorno/mese/anno) è simmetrica nella lettura, ovvero resta uguale a se stessa sia se la leggiamo da sinistra verso destra, sia se la leggiamo da destra verso sinistra. Ma qual è l’origine della parola “palindromo”?

Il significato

Il palindromo (dal greco antico πάλιν “di nuovo” e δρóμος “percorso”, col significato “che può essere percorso in entrambi i sensi”) è una sequenza di caratteri che, letta al contrario, rimane invariata. Per esempio, in italiano: “Ai lati d’Italia”. Il concetto è principalmente riferito a parole, frasi e numeri. Secondo una leggenda l’inventore e il primo virtuoso del genere sarebbe stato il poeta greco Sotade, vissuto ad Alessandria d’Egitto nel III secolo. Esiste anche il “palindromo sillabico”, vale a dire una parola oppure una frase le cui sillabe, se lette al contrario, sono invariate. Per esempio: “le-ta-le”, “Ma-rem-ma”, “Ne-ro-ne”.