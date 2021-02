Le storie d’amore più belle legate al mondo della letteratura

Spesso si pensa che gli autori classici e contemporanei più celebri abbiano avuto una vita solitaria, dedicata completamente alla letteratura. Non è sempre così: molti di essi hanno vissuto storie d’amore forti e tormentate, non sempre finite bene, ed hanno riversato tutta la loro passione all’interno delle loro opere letterarie, facendone diventare pietre miliari della letteratura mondiale. Abbiamo già analizzato le love story più celebri tra scrittori, raccogliendo le diverse storie d’amore nate tra autori che hanno condiviso oltre alla passione per la scrittura, anche quella amorosa. Dopo le love story più celebri legate al mondo dell’arte, vi proponiamo alcune tra le storie d’amore più celebri della letteratura mondiale.

Jack London, l’autore di “Zanna Bianca“ e “Il Richiamo della foresta“, diceva di non credere all’amore. Si sposò due volte ma mai con la donna che amava, Anna Strunsky. Nella lettera, datata 3 aprile 1901 e dedicata alla sua amata Anna, lo scrittore infatti non parla mai di amore. Ci gira attorno, lo analizza, lo racconta, ma non lo nomina o meglio, non lo “classifica”. Leggi qui la loro storia d’amore

Non stupisce che fra tutti i suoi amori la Fallaci sia stata particolarmente più legata al poeta greco. Alekos Panagulis era estremamente intelligente, brillante e coraggioso. I due hanno condiviso non solo un’intimità fatta di fughe in Toscana e convivenza ma anche di lotta attiva contro il regime dittatoriale dei Colonnelli. Leggi qui la loro storia d’amore

Tutto ciò che rimane sulla storia d’amore sono indizi sparsi qua e là nelle sue lettere e nei ricordi altrui, poco si sa infatti delle storie amorose della scrittrice. Alcuni dicono che Jane abbia usato Lefroy come modello per inventare uno dei protagonisti di “Orgoglio e Pregiudizio“, Mr. Darcy.

Scopri la storia d’amore tra Jane Austen e Tom Lefroy

“Persi la testa per lei solo guardando una foto. E per conquistarla finsi di ignorarla”. Impossibile scindere Franca Rame da Dario Fo, come è impossibile slegare il teatro dalla loro unione. Leggi qui la loro storia d’amore

La storia d’amore tra Jean-Paul Sartre e Simone di Beauvoir

Jean-Paul Sartre e Simone di Beauvoir si conoscono alla Sorbona di Parigi. Da quel momento ha inizio un grande sodalizio sentimentale. Lei è una ragazza solitaria, lui, invece è sempre fin troppo diffidente, si sente inadeguato per i suoi difetti fisici, come lo strabismo. I due hanno avvertito subito una forte attrazione, ma non hanno mai vissuto insieme definitivamente. Scopri qui la loro relazione.

L’amore tra Pablo Neruda ed Albertina Soto

Neruda conobbe Albertina Rosa Azócar Soto a Santiago. Tra loro nacque subito un grande amore che diventa una via d’uscita dalla noiosa vita studentesca.

