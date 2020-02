La citazione con cui vi proponiamo di iniziare la giornata è “Scrivere, piantare viaggiare cantare essere gentili” di Bertolt Brecht, del quale domani ricordiamo la nascita avvenuta il 10 febbraio 1898.

La colonna sonora di oggi è “Ninna nanna” di Loredana Berté

Bertolt Brecht

Scrittore, drammaturgo, regista teatrale e saggista, Brecht nacque in una famiglia agiata della borghesia tedesca di Augusta, in Baviera. Abbandonati gli studi di medicina, si dedicò per l’intera vita all’attività letteraria, entrando in contatto con le avanguardie artistiche di Monaco e Berlino, e allo studio teorico e politico del marxismo. Dopo l’esilio del 1933, visse in diversi stati, tra cui Svizzera, Danimarca, Finlandia e Stati Uniti. Nel 1948 fece rientro a Berlino Est, dove istituì, insieme alla moglie Helene Weigel, il teatro Berliner Ensemble, al quale si dedicò fino alla morte, avvenuta il 14 agosto 1956.

Poetica

Brecht è conosciuto soprattutto come drammaturgo, ma è stato autore di diverse raccolte di poesie, tra le più commoventi della lirica tedesca novecentesca. I suoi versi diretti, la scrittura semplice e ritmata, il tono disilluso e al tempo stesso pacato, come se stesse prendendo delle brevi annotazioni quotidiane, raccontano di uno scrittore sensibile e di un intellettuale attento. Nonostante l’epoca di atroci crudeltà che gli si dipana intorno, il suo immaginario poetico è concreto, concentrato sull’esaltazione di una forma di bellezza gentile e appagante, a cui è difficile sottrarsi, e sui piccoli piaceri della vita.

Piaceri

La citazione di oggi è presa dal finale di una poesia che Brecht dedicò ai piaceri della vita. Scritta in periodo di grande leggerezza, ispirata da uno stato d’animo d’appagamento, ed eccitato dalla soddisfazione per la casa che gli era appena stata assegnata in Chausseestrasse, a pochi passi dal teatro Berliner Ensemble di Berlino Est, la poesia racconta dei piccoli piaceri mattutini e dei piccoli gesti che rendono la nostra vita più bella.

In un momento favorevole, con le migliori condizioni di vita cui poteva aspirare e con il tempo a disposizione, finalmente, per poter organizzare la sua giornata e il suo lavoro al meglio, nel 1954 Brecht si butta anima e corpo a comporre poesie.

Ecco di seguito il testo integrale:

Piaceri

Il primo sguardo dalla finestra al mattino

il vecchio libro ritrovato

volti entusiasti

neve, il mutare delle stagioni

il giornale

il cane

la dialettica

fare la doccia, nuotare

musica antica

scarpe comode

capire

musica moderna

scrivere, piantare

viaggiare

cantare

essere gentili.

