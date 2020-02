San Valentino, le frasi e gli aforismi più belli dedicati all’amore

San Valentino, ci siamo. Una festa a cui le donne in particolare sono molto legate, mentre gli uomini spesso cercano di cavarsela dicendo ‘per me San Valentino è tutto l’anno’ o altre espressioni simili. La festa degli innamorati si può festeggiare in diversi modi: c’è chi organizzerà una cenetta romantica, chi darà alla sua amata un mazzo di fiori, altri nvece organizzeranno una colazione a letto. Tutto ciò va accompagnato dalla giusta frase e dal giusto aforisma. Ecco di seguito una lista di frasi simboliche, adatte se si vuole al proprio partner il giusto pensiero d’amore..

Clicca qui per leggere e condividere gli aforismi sull’amore!