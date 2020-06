Quale personaggio di “Piccole donne” sei? Ecco il test per scoprirlo

Qualsiasi ragazza appassionata lettura non può non aver amato ”Piccole Donne”, il romanzo di Louisa May Alcott. Un’appassionante storia di quattro sorelle che affrontano i grandi temi della vita: la famiglia, la povertà, l’amicizia e l’amore. Ognuna di quelle ragazze ci ha fatto sognare e, sicuramente, tutte le lettrici si sono immedesimate – almeno una volta – in una delle protagoniste: l’irriverente Josephine, la romantica Margaret, la vanitosa Amy oppure la tranquilla Beth? Quale delle sorelle March di Piccole donne vi somiglia di più? Il sito Buzzfeed ha redatto un test per scoprire, con poche semplici domande, quale delle sorelle March è più vicina alla vostra personalità.

Passo 1 di 7 14% Trovi 10 euro per terra. Qual è la prima cosa che ti viene voglia di comprare? * Un libro antico Delle bambole di pezza Un po' di frutta Un abito d'epoca molto ottocentesco

Ti sei sentita febbricitante in questo ultimo periodo? * In realtà si, qualcosa del genere. E chi ha il tempo per sentirsi febbricitante? Affatto Solo a causa della troppa passione!

Scegli una delle sorelle Bennet di Orgoglio e Pregiudizio: * Mary Elizabeth Jane Lydia

Per un vestito, quale stoffa preferiresti utilizzare? * Seta marrone e nera Camouflage A righe ma rigorosamente con i colori pastelli Bianca in pizzo

Qual è la tua applicazione preferita? * Facebook Instagram Web MD Twitter

Seriamente, ti senti bene? * Basta, lasciami in pace Sto molto bene, grazie Forse no... Sono un po' impegnata

Qual è il tuo tipo ideale? * Ho altro per la testa Leale e super preso da me Un artista Il ragazzo della porta accanto



