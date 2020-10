Oggi 22 ottobre 2020, alle 10 e 04, Alessandro Baricco ha pubblicato on line un saggio in 33 frammenti, intitolato “Quel che stavamo cercando”. Il testo è leggibile gratuitamente su tutti gli smartphone a questo è il link: www.libroprivato.it. Il concept è firmato dalla web agency dieci04, e questo spiega l’ora di rilascio.

Il saggio sulla pandemia di Baricco

Quel che stavamo cercando è un saggio di Alessandro Baricco sulla pandemia, su quello che sta succedendo, su dove stiamo andando. È stato pensato e disegnato dalla web agency dieci04 di Valentina Rivetti e Sebastiano Iannizzotto. Si tratta di un libro intimo e piccolo, una sorta di libro privato. È infatti un libro di frammenti, 33 per la precisione. Divisi in 6 sezioni.

Lettura intima su smartphone

Si legge solo su smartphone, come un gesto intimo, scorrendo le pagine dal basso verso l’alto. Una pagina per frammento. Ogni frammento è letto da Alessandro Baricco: si può leggere dunque, ma anche ascoltare. I frammenti si possono leggere in ordine, dal numero 0 al XXIII, oppure si può saltare da uno all’altro, cercando altri sensi e nuove connessioni, approfondendo percorsi: per attivare questa modalità rapsodica, che sarebbe stata tanto cara a Julio Cortázar e al suo Rayuela, che tanto sarebbe piaciuta all’Asimov del Ciclo delle Fondazioni, basta cliccare sui cerchi che pulsano sotto alcuni frammenti. E poi perdersi.

Ciascun frammento si può condividere su WhatsApp, direct message su Instagram, Telegram, Messenger di Facebook, e ovviamente sui social.

© Riproduzione Riservata