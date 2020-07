L’Ickabog, in arrivo nelle librerie il nuovo libro di J.K. Rowling

L’Ickabog di J.K. Rowling, fiaba inedita dell’autrice, uscirà in libreria in lingua italiana il 10 novembre 2020 per Adriano Salani Editore. Pubblicata gratuitamente online a puntate quest’estate, sul sito The Ickabog.com, J.K. Rowling ha voluto condividere la favola della buonanotte preferita dalla sua famiglia ‒ scritta oltre dieci anni fa per i suoi figli. Un gesto per contribuire a intrattenere bambini, genitori e tutti quelli che si sono presi cura dei più piccoli confinati in casa durante la pandemia di Covid-19. La storia sarà pubblicata in versione integrale, cartacea e digitale, il prossimo autunno e l’autrice donerà i suoi proventi alla fondazione benefica The Volant Trust, che assite, a livello internazionale, coloro che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia di Covid-19.

Gli illustratori sono i bambini

Con l’intento di coinvolgere i bambini nello svolgimento del racconto, J.K. Rowling li ha invitati a illustrare la sua storia e a farsi ispirare dalla miriade di coloratissimi personaggi e dai rapidi sviluppi della trama via via che comparivano online. Il libro prenderà magnificamente vita grazie alle illustrazioni a colori dei giovani vincitori, tra i 7 e 12 anni, che hanno partecipato alla competizione lanciata da ogni editore nel suo Paese.

«Emoziona questo atto di restituzione di J.K. Rowling – commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani – con il suo stile inconfondibile, imprime in questa fiaba un segno di speranza senza precedenti, è sempre dalla parte dei bambini, dipinge il Male come solo lei sa farlo e anche il Bene, dolce e per tutti i buoni e i giusti. Una storia che fa ridere e con un finale che commuove. Un libro che rimane vivo nel pensiero di piccoli e grandi.»

Di cosa parla Ickabog

Dalla penna di J.K. Rowling una fiaba divertente, calda e incalzante su un terribile mostro, un’eccitante avventura, e sulla speranza contro ogni avversità. Un tempo Il regno di Cornucopia era il più felice del mondo. C’erano moltissimo oro, un re con i baffi più belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri e casari le cui prelibatezze facevano piangere la gente di gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che l’Ickabog era solo una leggenda inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono strane e a volte assumono una vita propria. Può una leggenda spodestare un re molto amato?

J.K. Rowling

J.K. Rowling è l’autrice dei sette libri della saga di Harry Potter, pubblicati tra il 1997 e il 2007. Le intramontabili avventure di Harry, Ron e Hermione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts hanno venduto più di 500 milioni di copie, sono state tradotte in oltre ottanta lingue e trasposte in otto film di successo planetario.

J.K. Rowling ha scritto per beneficenza anche altri tre libri relativi al mondo di Harry, tra cui Animali Fantastici e dove trovarli, che ha ispirato una nuova serie di film, sceneggiati dall’autrice. Ha poi dato seguito alla storia di Harry in un’opera teatrale, Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, scritta con il drammaturgo Jack Thorne e il regista John Tiffany, rappresentata con enorme successo in Europa, Nord America e Australia. Ha sempre voluto fare la scrittrice, ed è più felice che mai quando è in una stanza a inventare storie. Vive in Scozia con la sua famiglia.

© Riproduzione Riservata