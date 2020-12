Libri Natale 2020, cinque biografie da leggere e regalare

Libri Natale 2020: ecco alcuni consigli di lettura legati a biografie uscite di recente. Conoscere la vita di personaggi del presente e del passato, nei loro dettagli, nelle loro sfumature, ci permette di sentire in noi la fiducia per potercela fare. Poterci rialzare dopo un dolore, fiducia per combattere per i nostri sogni, fiducia per amare di nuovo, sentirci liberi. Per voi cinque biografie, diverse ma simili, dove la grinta e la passione hanno mosso i fili di questi illustri personaggi. Dal Medioevo ad oggi.

Cosi è l’America, Ilhan Omar

Tra i libri di questo Natale 2020 vi consigliamo “Così è l’America”. L’opera non è solo la storia di formazione di una giovane rifugiata da cui trarre ispirazione, ma anche il racconto di speranze e ideali, delusioni e fallimenti, sacrifici e successi di una donna che oltre a servire lo Stato con passione nutre anche un’incrollabile fiducia nelle promesse dell’America. Insieme ad altre donne innovatrici e progressiste come lei, da esempio di successo locale la deputata Omar è diventata una vera icona della politica in campo nazionale e internazionale nonostante i feroci e costanti attacchi dei suoi oppositori. Nel mezzo delle peggiori tempeste politiche ha sempre mantenuto la gentilezza, la sagacia e lo spirito patriottico che la contraddistinguono, senza mai rinunciare a difendere i propri ideali e a lottare per un’America più giusta.

Dante, Alessandro Barbero

Il genio creatore della Divina Commedia visto per la prima volta come uomo del suo tempo di cui condivide valori e mentalità. Alessandro Barbero ne disegna un ritratto a tutto tondo, avvicinando il lettore alle consuetudini, ai costumi e alla politica di una delle più affascinanti epoche della storia: il Medioevo. Sicuramente tra i libri Natale 2020 da leggere e/o regalare.

Tutto sommato qualcosa mi ricordo, Gigi Proietti

Nell’anno doloroso della sua scomparsa, riprendere in mano questo libro è sempre un’emozione unica. Gigi ci restituisce quella voglia di mischiare le carte in tavola, intrecciando le gioie della vita a quelle del palco e lasciando sempre sullo sfondo la sua Roma, città eterna e fragile, tragica e ironica, cinica e innamorata.

La memoria rende liberi, Enrico Mentana e Liliana Segre

Scegliere di raccontare è stato come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di dimenticare di quella bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con lei il mio essere ebrea”. Enrico Mentana raccoglie le memorie di una testimone d’eccezione in un libro crudo e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con l’adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all’amore del marito Alfredo e ai tre figli. Un racconto emozionante su uno dei periodi più tragici del secolo scorso che invita a non chiudere gli occhi davanti agli orrori di ieri e di oggi, perché “la chiave per comprendere le ragioni del male è l’indifferenza: quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore.

Una terra promessa, Barack Obama

Tra i libri Natale 2020 più venduti di questo periodo. Un libro sincero, profondo, schietto, scritto con grande orgoglio da un uomo che ha segnato la storia. Un libro che oltre a raccontare la campagna elettorale e il percorso nella casa bianca, racconta anche la storia di un uomo e di un coppia con una grande anima. Con grande efficacia ed eleganza di stile, questo libro sottolinea la strenua convinzione di Barack Obama che la democrazia non è un dono ricevuto dall’alto, ma si fonda sull’empatia e sulla comprensione reciproca, ed è un bene da costruire insieme, giorno dopo giorno.

Stella Grillo

