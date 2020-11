Black Friday, 5 libri da acquistare consigliati e in offerta

Il 27 novembre è il black Friday, la giornata dedicata agli sconti più folli dell’anno. Molti negozi, online e non, hanno già iniziato a proporre le prime offerte e l’attesa per comprare gli oggetti che più desideriamo è quasi terminata. Oltre a vestiti, elettrodomestici o accessori, i libri sono degli ottimi acquisti da fare in questi giorni. Natale è a meno di un mese di distanza e avvantaggiarsi con i regali è davvero la cosa migliore. Si sa, lo stress per sceglierli è sempre alle stelle nel mese di Dicembre. Abbiamo scelto cinque titoli di novità perfetti da comprare nella settimana del black Friday.

Libri consigliati per il Black Friday

Perché diciamo così di Saro Trovato

Dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato, ecco un bellissimo libro sulla nostra lingua e sui nostri modi di dire. Perché diciamo così analizza ben 300 modi di dire, catalogati per argomento, origine, storia, tema, con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Il risultato è stato offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio. Prendendo spunto dalla rubrica storica di Libreriamo, chiamata proprio “perché si dice”, Saro Trovato ha portato avanti un lavoro di ricerca e approfondimento su un tema molto importante per gli italiani: la nostra variegata ed eclettica lingua.

Gridalo di Roberto Saviano

Tra i libri consigliati per il black friday l’attesissimo romanzo di Roberto Saviamo, un libro e una grande avventura attraverso il concetto di “libertà”. Roberto Saviano raccoglie i destini di Ipazia, Giordano Bruno, Anna Achmatova, Robert Capa, Joseph Goebbels, Hulk Hogan, Jean Seberg, Martin Luther King, George Floyd, i bambini siriani e i nostri figli laureati costretti a emigrare. Donne e uomini celebri da sempre o famosi, per un giorno ci vengono incontro, ci pongono domande ineludibili, ci chiedono di capire: per ritrovare fiducia nella nostra possibilità di alzare la testa e la voce, per gridare che il mondo può ancora cambiare.

Io sono l’abisso di Donato Carrisi

Tra i libri suggeriti per il black friday il nuovo thriller di Donato Carrisi. Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s’intravede all’orizzonte e l’uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. Un giorno però la sua vita ordinaria viene stravolta da una ragazzina. Lui, che ha scelto di essere invisibile, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l’uomo che si nasconde dietro la porta verde. Ma c’è un’altra cosa che l’uomo che pulisce non può sapere: là fuori c’è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. Niente può impedirglielo. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C’è soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare l’ombra invisibile che si trova al centro dell’abisso.

A Babbo morto, una storia di Natale di Zero Calcare

Con una favola ironica, Zerocalcare ci regala un nuovo fumetto, da comprare in occasione del black friday. Voi ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e racconta per la prima volta la scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. Una serie di peripezie divertenti e un po’ ciniche per avere uno sguardo diverso sul Natale.

L’Ickabog di J.K. Rowling

È uscita da poco ed è una fiaba divertente, vivace e incalzante che parla di un terribile mostro. Ambientato nel regno di Cornucopia, che era il più felice del mondo. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che l’Ickabog era solo una leggenda inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono strane e a volte assumono una vita propria.

Può una leggenda ridurre in ginocchio una nazione un tempo felice? Può una leggenda coinvolgere due ragazzini coraggiosi in un’avventura sorprendente e inattesa?

Una fiaba straordinaria sul potere dell’amicizia e dell’avventura. Un libro per grandi e piccoli lettori.

