9 libri da leggere assolutamente durante l’autunno

Le strade sono contornate di foglie, le temperature si sono abbassate, le giornate sono bagnate dalla pioggia. Le condizioni perfette per leggere un buon libro mentre sorseggiate qualcosa di caldo. Oltre a segnalarvi i motivi per cui questa stagione è perfetta per gli amanti dei libri, ecco le letture ideali per le vostre giornate autunnali segnalate da bustle.com.

Le notti di Salem, Stephen King

Una casa abbandonata, un paesino sperduto, vampiri assetati di sangue. Quando il giovane Stephen King decise di trapiantare Bram Stoker nel New England sapeva che la sua idea, nonostante le apparenze, era buona, ma forse neanche la sua fervida immaginazione avrebbe saputo dire quanto.

L’atmosfera che si respira in tutti i libri dello scrittore statunitense che ti trascinano nel perfetto clima autunnale. In questo caso, l’ambientazione, una casa infestata dai vampiri e la trama spaventosa lo rendono una lettura perfetta per questo periodo dell’anno.

Dio di illusioni, Donna Tartt

Una lista ben fatta dei libri da leggere in autunno, non sarebbe perfetta senza questo racconto di donna Tartt. E’ uno dei migliori libri tra quelli capaci di creare un’atmosfera. Sentirai la brezza del New England direttamente nel tuo salotto. Un piccolo raffinato college nel Vermont. Cinque ragazzi ricchi e viziati e il loro eccentrico e affascinante professore di greco antico, che insegna al di fuori delle regole accademiche imposte dall’università e solamente a una cerchia ristretta di studenti. Un’élite di giovani che vivono di eccessi e illusioni, lontani dalla realtà che li circonda e immersi nella celebrazione di un passato mitico e idealizzato, tra studi classici e riti dionisiaci, alcol, droghe e sottili giochi erotici. Fino a che, in una notte maledetta, esplode la violenza. E il loro mondo inizia a crollare inesorabilmente, pezzo dopo pezzo.

Rebecca, Daphne du Maurier



A Montecarlo una giovane dama di compagnia conosce e sposa il ricco vedovo Maxim De Winter. Ma nella sua magione a Manderley, in Cornovaglia, il ricordo ossessionante della prima moglie Rebecca, alimentato da un’eccentrica governante, porta la ragazza sull’orlo della follia finché il mare non restituisce il cadavere di Rebecca. Se non l’avete ancora letto, sfruttate questo periodo dell’anno per questa storia più che coinvolgente.

Le regole della casa del sidro, John Irving

La storia di Homer Wells cresciuto nell’orfanotrofio di St. Cloud’s nel Maine, e del medico-padre Wilbur Larch, che accoglie nel suo istituto neonati abbandonati e fa abortire povere donne che altrimenti finirebbero nelle mani di macellai. Larch educa il giovane e gli insegna la professione, nella speranza che un giorno prenda il suo posto. Homer preferisce lasciare l’orfanotrofio e seguire la propria via lavorando in una fattoria dove si produce sidro. Si renderà ben presto conto che non conosce nulla del mondo dei grandi, e che dovrà affrontare dolori, asperità, e percorrere molta strada per capire le regole della vita.

Abbiamo sempre vissuto nel castello, Shirley Jackson

Una storia breve e spaventosa in cui immergersi nelle giornate più cupe. La diciottenne Mary Katherine ci racconta della grande casa avita dove vive reclusa, in uno stato di idilliaca felicità, con la bellissima sorella Constance e uno zio invalido. Non ci sarebbe nulla di strano nella loro passione per i minuti riti quotidiani, la buona cucina e il giardinaggio, se non fosse che tutti gli altri membri della famiglia Blackwood sono morti avvelenati sei anni prima, seduti a tavola, proprio lì in sala da pranzo.

Tutti i libri di Gaiman ti trascinano nella trama e ti faranno credere di vivere nei posti descritti dal libro. Leggi questo libro in questo periodo dell’anno per farti portare via. Gli elementi soprannaturali della trama ti terranno attaccato al libro e ti faranno tornare alla tua infanzia.

Le streghe di Eastwick, John Updike



Questo libro parla di 3 donne divorziate che hanno poteri fuori dal normale. Ma questi poteri, come sempre, hanno un prezzo da pagare. Una volta scoperte, un grande scandalo colpisce la comunità di Eastwick. L’autunno è la stagione perfetta per leggere storie di streghe, vampiri e fantasmi e la trama di Updike è la perfetta miscela di tutto questo.

L’ombra del vento,Carlos Ruiz Zafón

Una mattina del 1945 il proprietario di un modesto negozio di libri usati conduce il figlio undicenne, Daniel, nel cuore della città vecchia di Barcellona al Cimitero dei Libri Dimenticati, un luogo in cui migliaia di libri di cui il tempo ha cancellato il ricordo, vengono sottratti all’oblio. Qui Daniel entra in possesso del libro “maledetto” che cambierà il corso della sua vita. Un vero e proprio libro che parla di libri allora ambientato a Barcellona. Se sei triste per la fine dell’estate e vuoi una storia in cui immergerti totalmente, inizia questo libro ora!

