“Domani, domani”, il nuovo libro del caso editoriale Francesca Giannone

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Uscirà il 18 giugno 2024 "Domani, domani", l'attesissimo ritorno in libreria di Francesca Giannone, autrice del libro più letto nel 2023 in Italia: "La portalettere"

Uscirà il 18 giugno 2024 “Domani, domani“, l’attesissimo ritorno in libreria di Francesca Giannone, vera e propria rivelazione editoriale nel 2023 con “La portalettere”, romanzo con cui lo scorso anno l’autrice ha battuto diversi record.

Domani, domani

Sinossi del libro

Salento, fine anni ’50. Lorenzo e Agnese hanno perso tutto. E lo capiscono quando, con gli occhi tristi che si porta dietro da sempre, il padre annuncia di aver venduto il saponificio di famiglia, un’eredità che lui ha vissuto come una condanna. Per Lorenzo e Agnese, invece, quella fabbrica è una ragione di vita, da quando il nonno, tanti anni prima, aveva detto loro: «Un giorno questa fabbrica sarà vostra».

Per i due ragazzi, l’idea di rimanere lì, come semplici operai sotto un nuovo, arrogante padrone, è devastante. Lorenzo, orgoglioso e impulsivo, se ne va sbattendo la porta, col cuore colmo di rabbia e con un solo obiettivo: trovare i soldi necessari per riprendersi quello che è suo.

Agnese, invece, non se la sente di abbandonare quel luogo che profuma di talco e di sapone e dichiara, semplicemente: «Io resto dov’è casa mia». È una crepa profonda, apparentemente insanabile, quella che si apre tra fratello e sorella e li spingerà su strade opposte e imprevedibili.

Perché vogliono la stessa cosa, Lorenzo e Agnese, finché l’amore non li porterà di nuovo a un bivio. Ognuno dei due farà una scelta, tracciando un altro domani… Sarà per entrambi un domani senza rimpianti?

Francesca Giannone

Laureata in Scienze della Comunicazione ed esperta di cinematografia, Francesca Giannone è nata in Puglia ma ha vissuto per diverso tempo a Bologna, dove ha curato la catalogazione dei trentamila volumi della Associazione Luigi Bernardi e ha frequentato il corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione «Finzioni».

Il suo primo passo nel mondo della scrittura è dovuto ad una serie di racconti pubblicati su varie riviste letterarie nel corso degli anni. Tornata a vivere a Lizzanello, il suo paese di origine in Salento, Francesca Giannone continua a dedicarsi alla scrittura ma anche al suo secondo amore, la pittura, con opere quasi esclusivamente legate al mondo femminile.

Francesca esordisce con “La portalettere“, vero e proprio caso editoriale del 2023; il libro, il più letto in Italia lo scorso anno, è un bellissimo romanzo storico che accompagna la famiglia Greco per oltre tre decenni, a partire dagli anni ’30.

Amore e coraggio. Forse sono i due sostantivi che più si adattano alla descrizione del libro della Giannone. Perché quella di Anna è una storia costruita attorno a questi due punti fermi. Una donna che viene catapultata in un mondo nuovo, da subito ostile, in cui la libertà femminile è limitata e, insieme ad essa, lo è anche la considerazione che il popolo ha della donna.

© Riproduzione Riservata