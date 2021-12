Natale 2021, le idee regalo per un amante dei libri

Idee regalo

Il Natale è sempre più vicino, per chi ancora non fosse riuscito a trovare il regalo giusto, ecco 10 idee regalo per gli amanti dei libri

Per chi ancora non sapesse cosa regalare a Natale – soprattutto ad un amante della lettura – ecco 10 idee per sorprendere chi amiamo senza rischiare di fare qualcosa che non verrebbe davvero apprezzato.

10 idee regalo per un amante dei libri

Tipi da libreria. Piccola enciclopedia degli appassionati di libri, Shaun Bythell

Apriamo questa selezione proprio con un libro. Quando passeggiamo tra gli scaffali in cerca del libro perfetto, spesso ci dimentichiamo che il libraio è lì a guardarci, apparentemente indaffarato. E quando ha un talento innato per individuare e raccontare con umorismo le manie e le eccentricità della clientela, il risultato non può essere che spassosissimo. La piccola enciclopedia del libraio e scrittore Shaun Bythell è un’adorabile presentazione tragicomica dell’Homo legens dove nessuno viene risparmiato dal pungente sguardo dell’osservatore: dai sognatori della parola e potenziali acquirenti di tutti i tipi, al personale e, naturalmente, al libraio.

Per un regalo di Natale sempre azzeccato, la borsa di tela Libro a Tema Meravigilie per gli amanti della letteratura, ideale per contenere libri e quaderni.

Segnalibri intagliati in legno, Melyaxu

Coppia di segnalibri in un’elegante scatola, interamente realizzati in fibra di legno; il colore di ogni tipo di legno è diverso e ogni pezzo di segnalibro è lucidato a mano. Ogni pezzo è un’ opera d’ arte.

Una custodia originale in materiali premium: pelle sintetica con interno in morbida microfibra antigraffio. Prevenire impronte digitali, sporco, graffi, polvere e usura. La fodera interna in microfibra fornisce una doppia protezione per lo schermo. Design con schienale magnetico e supporto pieghevole. La cover posteriore magnetica garantisce una chiusura sicura.

Calendario 365 giorni di felicità, Demetra

Calendario giornaliero da tavolo, perpetuo, con 365 frasi, una per ogni giorno dell’anno, cariche di bellezza e di ispirazione, selezionate per affrontare con ottimismo la giornata: aforismi e citazioni di ogni tempo per riflettere, sorridere, ricordare, sognare o trovare il coraggio e cambiare rotta alla propria vita affettiva, lavorativa, personale…

Natale 2021: 10 idee regalo per un amante dell’arte e del disegno Ecco la speciale selezione di 10 idee regalo per il Natale 2021 pensate per chi ama l’arte, in particolare il disegno e l’illustrazione. Oggetti adatti per tutti i budget.

Emily Dickinson e i suoi giardini, Martha McDowell

Emily Dickinson era un’attenta osservatrice del mondo naturale. Meno noto è il fatto che era anche un’appassionata giardiniera, che inviava mazzi di fiori freschi agli amici e nelle sue lettere fiori pressati. Nella casa famigliare di Amherst, Massachussetts, curava un piccolo giardino d’inverno insieme al grande giardino intorno alla dimora. In “Emily Dickinson e i suoi giardini”, Marta McDowell scandaglia la profonda passione che la poetessa nutrì per le piante e il modo in cui ispirarono e caratterizzarono le sue opere.

Mug letteraria Fernando Pessoa, Meditathe Polo Sud

Il regalo di Natale perfetto. Una tazza letteraria che riporta una citazione del poeta portoghese Fernando Pessoa per accompagnare le giornate di studio e lettura.

Fermalibri in metallo, Balvi

Un fermalibri di design adatto agli amanti della lettura che che trovano difficoltà a tenere in ordine i propri libri. Il fermalibri Bookshop è elegante e diverso e resistente. Un regalo di Natale perfetto.

Borraccia termica con fantasia fumetti, Bboom

La borraccia Bboom termica mantiene il freddo per 24 h e il caldo per 12 h. Bottiglia realizzata in acciaio inox 304 per uso alimentare, 100% BPA free. Resistente, salubre e leggero, questo materiale non rilascia nei liquidi sostanze chimiche o nocive. Design italiano con grafiche estremamente curate, creative e originali, ispirate a tendenze e avanguardie. Lo speciale fondo in silicone della bottiglia è silenzioso e antiscivolo.

L’agenda tascabile 2022 per maniaci dei libri, Edizioni Clichy

Il regalo di Natale utile e bello. Un’agenda, in un’edizione rivista e ampliata, per fare ogni giorno un piccolo-grande tuffo nel mondo della letteratura. Un maneggevole scrigno ricco di curiosità, frasi, citazioni, proverbi e tanto altro dove leggere velocemente – tra un appuntamento e l’altro – gli incipit dei romanzi più belli e dove vedere con quali scrittrici e scrittori condividiamo la data di nascita. Il posto perfetto dove scoprire e appuntarsi, insieme agli impegni della giornata, i prossimi autori e libri da leggere.