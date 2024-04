“Lo spezzacuori”, Felicia Kingsley colpisce ancora

Con “Lo spezzacuori” Felicia Kingsley ritorna in libreria e si riconferma fra le autrici e gli autori più venduti del momento in Italia.

“Lo Spezzacuori” di Felicia Kingsley

La sinossi

Autore bestseller ribelle e caotico, Blake Avery fa impazzire chiunque graviti nella sua orbita: dall’agente all’editor, dagli addetti stampa ai grafici. Così, l’editore, che non ne può più di sentire lamentele sul suo conto, obbliga Blake a seguire una serie di sedute di psicoterapia per gestire i problemi di disciplina. Una cosa è certa: Blake non pensa di avere alcun tipo di problema e non ha nessuna voglia di farsi esaminare da uno “strizzacervelli”. Ma il dottor Zuckerman la sa lunga e, seduta dopo seduta, senza rendersene conto, Blake si mette a nudo e racconta di sé e delle sue relazioni passate: dal primo bacio alla prima cotta estiva, dalle (dis)avventure con le donne all’incontro con Summer che, lui ancora non lo sa, gli cambierà la vita. Quanti cuori infranti si sarà lasciato alle spalle prima del vero amore?

Blake Avery

“Lo spezzacuori” è un romanzo speciale per Felicia Kingsley. Si tratta del primo titolo che si approccia alle lettrici e ai lettori con un punto di vista maschile.

È infatti Blake Avery in prima persona a raccontare le sue vicissitudini e la sua vita attraverso l’espediente della terapia. In questo modo, scopriamo dettagli e caratteristiche di un personaggio che abbiamo imparato a conoscere in altri libri di Kingsley attraverso le parole e i sentimenti di un’altra delle sue protagoniste, che poi è direttamente legata al protagonista de “Lo spezzacuori”: Summer.

Affascinante, affermato, bello, misterioso e intrigante, Blake Avery si racconta prima dell’incontro con Summer, facendoci scoprire le ragioni che si nascondono dietro ai suoi comportamenti.

Ma soprattutto: che con “Lo spezzacuori” Felicia Kingsley sperimenti con un punto di vista maschile vorrà forse indicare una sorta di apertura del genere del romance al pubblico maschile, cui spesso è idealmente precluso? O si tratta di un tentativo mirato esclusivamente all’originalità e alla volontà di offrire qualcosa di nuovo al pubblico già consolidato?

Felicia Kingsley

Felicia Kingsley è lo pseudonimo di Serena Artoli, nata a Carpi il 13 ottobre 1987 e specializzata in Architettura, ma da sempre con la passione per la scrittura: sin da quando, lo ha raccontato lei stessa ai microfoni di Robinson, scriveva sul suo diario segreto e si dedicava con piacere al mondo delle fanfiction sul web ispirandosi ai personaggi di Hermione Granger e Draco Malfoy.

La scelta di scrivere sotto pseudonimo nasce da una circostanza di vita particolare: Serena comincia a pubblicare i suoi libri poco dopo essersi iscritta all’albo degli architetti. Pensa perciò che pubblicare sotto suo nome possa violare il codice deontologico dell’ordine.

Per le sue opere sceglie quindi di chiamarsi Felicia, che ha molto in comune col suo vero nome, Serena, e Kingsley, come uno dei personaggi nati dalla sua penna durante le sessioni di scrittura infantili.

Le vendite da record e il successo

Quando esordisce nel mondo della narrativa rosa con “Bugiarde si diventa“, un romanzo auto pubblicato nel 2016, l’autrice de “Lo spezzacuori” non avrebbe mai immaginato di raggiungere il successo attuale.

Sin dal suo primo libro, è stata letta e riletta con piacere da talmente tanti italiani che presto le sue opere sono state tradotte anche in ceco e in inglese.

I suoi romanzi sono leader indiscussi nelle classifiche della narrativa rosa. Ogni volta che una novità firmata Felicia Kingsley arriva in libreria, il successo è più che garantito. Questo ultimo libro, ne è l’ennesima conferma.

