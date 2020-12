Letture sotto l’albero, i libri più regalati questo Natale

Regalare un libro è forse uno dei gesti più potenti che si possa fare a Natale. Perché? Beh, regalando un libro non si regalano solamente delle pagine scritte e stampate, bensì si regalano emozioni, pensieri, riflessioni, storie in grado di cambiare la nostra di vita. Insomma è un po’ come regalare un viaggio che si può fare sempre, con calma o con velocità, anche in questo periodo difficile dove la nostra quotidianità è costretta tra quattro mura di casa. Per questo motivo abbiamo chiesto ai lettori di Libreriamo i loro “regali librosi” per questo Natale 2020. Le risposte sono state tante e davvero tutte molto diverse, ma noi abbiamo scelto le 7 più ricorrenti.

I libri più regalati a Natale

L’APPELLO DI ALESSANDRO D’AVENIA

FU SERA E FU MATTINA DI KEN FOLLET

DONNE DELL’ANIMA MIA DI ISABEL ALLENDE

INSIEME IN CUCINA DI BENEDETTA ROSSI

A CHRISTMAS CAROL DI CHARLES DICKENS

Libri nuovi e grandi classici

Da quello che la nostra classifica ci fa notare, i gusti riguardanti i libri sono davvero molto diversi. Ai primi posti troviamo comunque 3 libri usciti da poco, di scrittori particolarmente noti come Ken Follett, Allende e il nostro Alessandro D’Avenia. Insomma, con questi tre autori non si può sbagliare. E’ la prova di quanto, nonostante i successi o gli insuccessi, nonostante il tempo, i lettori sono affezionati a determinati mondi letterari, unici e caratteristici per ogni scrittore.

Al quarto posto troviamo il nuovo libro di Benedetta Rossi, regina della cucina semplice e genuina sui Social. Il suo fenomeno è esploso qualche anno fa, affermandosi grazie al suo modo diretto e spontaneo di “raccontare” quello che c’è dietro la preparazione di un piatto e mostrando la sua vita per quello che è. Dimostrazione concreta di quanto il mondo del food sia ormai apprezzatissimo sui social quanto sui libri di ricette, e soprattutto di quanto la verità e l’essere se stessi sia l’ingrediente primo.

Al quinto posto tra i libri regalati questo Natale, infine, c’è la favola natalizia per eccellenza, il racconto più magico, emozionante e originale di sempre: a Christmas Carol di Charles Dickens. Un classico senza tempo che, ancora oggi, è in grado di scaldare il cuore dei più piccoli e anche dei grandi. C’è bisogno di fantasia, di sognare e regalare questo libro ne è la testimonianza.

Stella Grillo

