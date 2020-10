10 frasi da leggere per chi pensa di aver sbagliato tutto

Forse è vero, forse abbiamo davvero perso tutto, forse abbiamo sbagliato ogni passo, forse dovevamo star fermi. Forse no, forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto bene a sbagliare, forse la cosa giusta da fare era proprio sbagliare. Forse ha ragione Massimo Gramellini quando ne “L’ultima riga delle favole” scrive: “Se vuoi fare un passo in avanti, devi perdere l’equilibrio per un attimo”. Poco importa se l’attimo si è prolungato oltre il tempo sperato. Siamo sempre andati avanti. Se pensate di aver sbagliato tutto, queste dieci frasi sono state scritte per voi.

“Una persona che non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo…”

(Albert Einstein)

“La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti…”

(John Lennon)

“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora,abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite…”

(Mark Twain)

“Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva…”

(Cristoforo Colombo)

“Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare…”

(Buddha)

“Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa; il secondo miglior momento è ora…”

(Proverbio cinese)

“L’unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere…”

(Ralph Waldo Emerson)

“La vita è il 10% ciò che ti accade e x il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono…”

(John Maxwell)

“Se una voce dentro di te continua a ripeterti “non sarai mai in grado di dipingere”, allora dedicati alla pittura con tutto te stesso, e vedrai che quella voce sarà messa a tacere…”

(Vincent Van Gogh)

“Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro…”

(Bob Dylan)

