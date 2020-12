I dieci libri da regalare a Natale ai nostri bambini

Strano papà, quello del piccolo Andreas: il Natale non solo non gli piace, lo detesta. Ed è proprio un peccato che non voglia saperne di festeggiarlo. Meno male che Andreas abita in Groenlandia e la sua famiglia ha una comoda slitta e dodici bei cani che non vedono l’ora di tirarla. Per convincere il papà di quanto è magica questa festa basterà fare un viaggetto con lui su al Nord, dove di sicuro incontreranno Babbo Natale, visto che vive là. Così, quando la Vigilia è ormai vicina, Andreas saluta la mamma e la sorellina Sofie per iniziare la sua avventura col papà. Una fiaba dolce e tenera che, intrecciando l’incanto del Natale con la storia del legame tra un bambino e il suo papà, ci porta in volo nella natura semplice ed estrema delle latitudini subpolari. Età di lettura: da 5 anni.

Balli in maschera, pranzi spettacolari, un tesoro nascosto, il salvataggio di una scienziata avvelenata… Nella villa di zia Violetta, annoiarsi è proprio impossibile. E pensare che la piccola Flora non voleva saperne di passare l’estate qui! 9 modellini, 18 camerieri. Dall’autrice di “Vacanze da ufo”, un libro pieno di sorprese, con le pagine che si aprono come porte. E dietro ogni porta, mille dettagli da scoprire Età di lettura: da 5 anni.