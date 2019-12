I 10 test sulla letteratura più cliccati dai lettori nel 2019

E’ una delle rubriche più lette e virali. Parliamo dei Test di Libreriamo, diventati appuntamenti fissi per tutti gli amanti dei libri e della cultura che, tra una notizia e un’altra, vogliono anche giocare e prendersi meno sul serio, in piena sintonia con quello che è uno dei punti fondamentali del nostro Manifesto. Rendere la cultura e i libri più popolari e vicini alla gente. Per coloro che si fossero persi alcuni di questi test, vi proponiamo gli 10 più più cliccati sul nostro sito durante il 2019.

Per tutti i lettori più appassionati della magica saga di J.K. Rowling, ecco il quiz per capire a quale personaggio di Harry Potter somigliate di più! Siete fedeli come Ron? Siete malvagi come Voldemort? Oppure siete saggi come Silente? Affrontate le domande del test e vediamo a quale personaggio si sposa meglio la vostra personalità!