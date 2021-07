Giorgio Faletti, le frasi e gli aforismi più belli

Gli aforismi dello scrittore

MILANO – Uomo poliedrico e dotato di grande versatilità, Faletti ha attraversato con successo ed eccellenza il mondo della televisione, dello spettacolo, della musica e della letteratura italiana. Vogliamo ricordarlo insieme a voi citando le sue frasi più belle.

“Ho sempre sostituito la paura di non farcela più con la speranza di farcela di nuovo.”

“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male”.

“Il buio e l’attesa hanno lo stesso colore.”

“Appoggiò la testa alla sua spalla e rimase a odorare e adorare quel piccolo miracolo rappresentato dalla propria pelle contro quella di lui. Le piaceva immaginare che qualcuno, forse una alchimista geniale e ruffiano, avesse fabbricato di proposito le loro epidermidi con elementi fatti apposta per funzionare l’uno da richiamo per l’altro.”

“Non c’era niente in quello che aveva vissuto che valesse la pena di essere conservato, nemmeno la memoria.”

“Conosci la storia del sognatore, del pazzo, e dello psichiatra? Il sognatore costruisce castelli in aria, il pazzo ci abita e lo psichiatra riscuote l’affitto.”

“Qualcuno ha posto gli esseri umani davanti al dubbio fra essere e non essere, qulcun altro davanti alla scelta fra essere e avere.”

“L’amore è così difficile da trovare e così facile da perdere.”

“Il vento si nutre di polvere e cespugli rotolati e dell’orgoglio di impronte cancellate e nuvole disperse.”

.