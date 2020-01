Come l’Ulisse di Joyce ha cambiato il nostro modo di percepire il tempo

Ci sono giorni in cui il tempo sembra non scorrere mai e giorni in cui, invece, la lancetta dell’orologio gira così velocemente da non riuscire a seguirla. Che il tempo sia relativo è ormai un concetto assodato, ma non è sempre stato così. Se leggiamo un libro ambientato nell’Ottocento vedremo come la dimensione del tempo è rappresentata in modo oggettivo e lineare. Tutt’altra esperienza temporale ci aspetta prendendo tra le mani un libro di James Joyce. Sulla scia della rivoluzione innescata da Sigmund Freud (e la scoperta dell’inconscio), l’Ulisse di Joyce era infatti destinato, sin dal giorno della sua pubblicazione, il 2 febbraio del 1922, a mutare per sempre le sorti della letteratura contemporanea. Vediamo come mai!

Perché è cambiata la nostra percezione del tempo

Il Novecento nasce sotto il segno della velocità e dell’accelerazione, che fanno sentire immediatamente i loro effetti anche nell’arte e nella letteratura. I grandi autori di inizio Novecento, come Marcel Proust, Virginia Woolf e James Joyce, restituiscono la frammentazione e il disordine del presente attraverso nuove modalità di scrittura, che raggiungono il loro apice espressivo nella tecnica dello “stream of consciousness“.