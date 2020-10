Arriva il Social Book Day, la giornata mondiale del libro sui social

“Chi legge non è mai solo”. Da questo aforisma prende vita l’ottava edizione del Social Book Day, la giornata mondiale dedicata ai libri sui social organizzata da Liberiamo a sostegno della lettura che si tiene come ogni anno il 15 ottobre. In questa giornata i “booklovers” potranno sostenere la lettura tramite un semplice intervento su Facebook, Twitter e Instagram postando frasi, foto e video dedicati al mondo dei libri, utilizzando l’hashtag #SocialBookDay e la mention @Libreriamo.

Evento digitale

Complessivamente negli ultimi 7 anni sono stati generati oltre 77.000 tweet e retweet e oltre 38 milioni di impression grazie anche all’endorsement di influencer, opinion maker, giornalisti, youtuber, speaker radiofonici, dj e altri personaggi pubblici e influenti. “Il libro per noi è uno strumento di crescita della cultura di una nazione, come unione delle persone, come propulsore della democratizzazione del pensiero pubblico – afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo – per questo fin dalla nascita di Libreriamo abbiamo deciso di istituire una giornata, il 15 ottobre, dedicata a celebrare la bellezza della lettura. Il Social Book Day è un evento digitale che ogni anno si rinnova grazie al sostegno e la condivisione da parte delle diverse community dedicate ai libri e alla lettura, di personaggi e profili appassionati di libri e che celebrano la bellezza della lettura.”

Come partecipare

Durante la giornata del 15 ottobre saranno coinvolti tutti i protagonisti della cultura digitale e del mondo digital: le pagine Facebook dedicate alla promozione della lettura, i profili Twitter ed Instagram dei protagonisti del mondo editoriale italiano ed internazionale, youtuber, blog, community e forum dedicati ai libri. Per partecipare basta pubblicare su Twitter, Facebook, Instagram e su tutte le altre piattaforme digitali una frase personale, un pensiero o una citazione del proprio autore preferito a sostegno della lettura e dei libri e in cui sia sempre presente l’hashtag #Socialbookday e la mention @Libreriamo.

I libri invadono i social

Scopo della giornata è proprio quello di manifestare la bellezza della lettura e portare avanti una campagna di sensibilizzazione che accomuna le diverse community dedicate ai libri, che nasce dagli stessi “booklovers” e mira a coinvolgere tutta la rete. Un bisogno, quello di amplificare il messaggio sull’importanza della lettura, doveroso se leggiamo gli ultimi dati Istat. Un biosogno ancor più forte in questo particolare periodo, caratterizzato da restrizioni e rinunce per il bene della collettività, in cui i libri rappresentano uno strumento per evadere dalla realtà, rendendoci liberi di immaginare mondi ideali ed un futuro migliore.

© Riproduzione Riservata