Libreriamo insieme, condividere la lettura dei libri per stare uniti nei giorni di isolamento

Una campagna sui social network per colmare le distanze e sentirsi meno soli grazie alla passione per la lettura. Parte “Libreriamo insieme”, il gioco social in cui chiunque può partecipare condividendo insieme agli altri frasi, foto, estratti del libro che sta leggendo o che consiglierebbe agli altri. Un’iniziativa pensata per trasformare l’isolamento in casa dovuto all’emergenza Coronavirus in un’opportunità. Un modo per trascorrere il nostro tempo in compagnia di tutti coloro che condividono come noi l’amore per i libri.

Come partecipare

“Libreriamo Insieme” è un’iniziativa promossa da Libreriamo mirata a creare unione tra le persone attraverso i libri. Una sorta di gioco social dove tutti potranno partecipare semplicemente condividendo o commentando ogni giorno il post sui canali social di Libreriamo (Facebook, Instagram, Twitter) legato all’iniziativa o utilizzando l’hashtag #Libreriamoinsieme. Per partecipare basterà segnalare una frase tratta dal libro preferito o che si sta leggendo. Così come si può postare l’immagine delle copertine o delle pagine più importanti. La possibilità per chi volesse di poter recensire per iscritto o con un video il libro che si ama o che si vuole suggerire agli altri.

I libri mettono in contatto

“In questo periodo particolare, che può portare un senso di smarrimento e solitudine dovuto all’isolamento forzato – afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo – la passione per la lettura e i libri possono aiutarci non solo ad affrontare le lunghe ore della giornata, ma grazie all’iniziativa entrare in contatto con gli altri. I libri sono importanti per trovare risposte alla vita soprattutto nei momenti di grande crisi personale o collettiva. Vogliamo contribuire a dare forza al valore del libro quale strumento per migliorare la persona e la società”

Libreriamo insieme

“Libreriamo insieme” è una campagna social giocosa e divertente che rende protagonisti i lettori, i quali saranno chiamati a dare il loro contributo nello spirito che stando tutti insieme uniti possiamo farcela a superare la crisi. E’ anche un momento di confronto sui social capace di dare qualità al tempo trascorso, uno stimolo libero che permetterà a tutti coloro che parteciperanno di scoprire nuove letture e di emozionarsi alla scoperta di nuove frasi.

