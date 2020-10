Halloween, 5 serie tv da vedere durante la notte delle streghe

In questo Halloween 2020, non possiamo uscire per festeggiare o partecipare ad eventi divertenti a tema. Perciò, necessariamente, dobbiamo utilizzare bene il tempo a casa. E quale migliore soluzione se non quella di iniziare una bella maratona di serie tv stile Halloween.

Ecco cinque titoli di serie tv famosissime che, se non avete ancora visto, dovete recuperare in questa “notte delle streghe”.

AMERICAN HORROR STORY

Serie Tv famosissima, nata nel 2011 e diretta dal genio Ryan Murphy. Ogni stagione è stata concepita come a sé stante, anche se ci sono dei collegamenti tra le varie. Dalla prima stagione all’ottava, troviamo ambientazioni diverse, personaggi diversi e trame diverse. Ma preparatevi: con questa serie di entra in un mondo davvero “sui generis” è pieno di sorprese. La trovare su Amazon Prime Video.

STRANGER THINGS

Una serie pluripremiata e conosciuta davvero da tutti. Un ambientazione favolosa e degli effetti speciali davvero incredibili. La storia si sviluppa attorno ad un gruppo di amici che vive degli eventi soprannaturali. Sarete catapultati in una cittadina immaginaria americana, nei vivaci anni ‘80, e… Avrete paura quando salterà una lampadina.

DARK

La prima produzione tedesca di Netflix è riuscita davvero benissimo. Tutto ruota attorno alla scomparsa di due bambini, durante i giorni nostri, e alla successiva scoperta di eventi soprannaturali accaduti nel 1986 nella stessa città della Germania,

Un vero thriller con elementi sci-fi che, episodio dopo episodio (anche grazie a una colonna sonora ricercatissima) alimenta sempre più domande. Siete pronti per entrare in un vero e proprio “trip”?

HILL HOUSE

Un vero e proprio classico dell’horror. Cosa potrebbe esserci di più di una casa infestata di spiriti? Nonostante l’antico “topos” dell’orrore, la rappresentazione di Hill House di Mike Flanagan, liberamente basata sul classico romanzo del 1959 di Shirley Jackson, è anche tipicamente moderna. La famiglia Crain, protagonista della storia, è particolarmente approfondita dal punto di vista psicologico e questo ci permette di entrare nel

profondo delle storie… E la paura è sempre dietro l’angolo.

BATES MOTEL

Chi era Norman Bates prima di diventare Psycho? Una serie ispirata ai personaggi del libro di Robert Bloch “Psycho” e del film di Alfred Hitchcock, con la quale scoprirete la vita dell’adolescente, prima che diventasse uno spietato serial killer.

Qui viene messo alla luce il rapporto morboso tra Norman Bates (Freddie Highmore) e sua madre Norma (Vera Farmiga) finendo per mescolare il genere horror a quello del thriller psicologico. Anche solo per le interpretazioni magristrali, vale la pena guardarlo!

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata