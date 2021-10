Film del cuore

Stasera su Canale 5 andrà in onda uno dei nostri film preferiti: Titanic. Una travolgente storia d’amore, fatta di contraddizioni e ostacoli, di differenti ceti sociali, il tutto in una tragedia che ha segnato irrimediabilmente la storia. Oltre alla storia che è veramente da Oscar (meritatissimo), le frasi che si ascoltano e che si vedono recitare rimangono impresse e danno da riflettere.

Titanic, le frasi più belle tra Leonardo di Caprio e Kate Winslet

Ecco dunque le frasi più belle del film Titanic, pronunciate dai due protagonisti Rose e Jack, interpretati da Kate Winslet e Leonardo Di Caprio.

Devi promettere che sopravvivrai, che non ti arrenderai qualunque cosa accada, per quanto disperata sia la situazione. Promettimelo adesso Rose, e non dimenticare mai questa promessa. (Jack Dawson, Leonardo Di Caprio)

Quando non hai niente, non hai niente da perdere. (Jack Dawson, Leonardo Di Caprio)

Mi piace svegliarmi alla mattina e non sapere cosa mi capiterà o chi incontrerò dove mi ritroverò. Secondo me la vita è un dono e non ho intenzione di sprecarla. Non sai mai quali carte ti capiteranno nella prossima mano impari ad accettare la vita come viene… così ogni singolo giorno ha il suo valore! (Jack Dawson, Leonardo Di Caprio)

Jack, voglio che tu mi ritragga come una delle tue ragazze francesi. Con questo addosso… con solo questo addosso. L’ultima cosa di cui ho bisogno è un altro ritratto in cui sembro una bambola di porcellana. Come comittente, mi aspetto di ricevere quello che ho ordinato… (Rose De Witt Bukater, Kate Winslet)

Rose: Lo so, lo so, lei penserà… Povera ragazza, che ne sa lei della povertà.

Jack: No, non lo penso. Penso solo… Cosa sarà successo a quella ragazza per farle pensare che non c’è via d’uscita.

(Jack Dawson, Leonardo Di Caprio e Rose De Witt Bukater, Kate Winslet)