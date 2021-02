San Valentino, 5 film d’amore più belli di sempre da vedere

Domenica 14 Febbraio sarà San Valentino, la festa degli innamorati, fatta di cioccolatini, fiori, soprese, passeggiate romantiche e chi più ne ha più ne metta. Un’altra attività, sempre bella e stimolante, è vedere dei grandi film d’amore. Ve ne consigliamo cinque tra i più amati dai nostri lettori.

Cinque film d’amore per la sera di San Valentino

Nothing Hill

Amato, nominato e rivisto milioni di volte. Abbiamo chiesto ai nostri lettori i loro film d’amore preferiti e Nothing Hill è, forse, il più nominato in assoluto. Forse perché racconta la realizzazione di un amore “impossibile”? Forse perché gli attori sono tra i più affascinanti di Hollywood? . Il quartiere londinese del titolo è diventato ancora più frequentato dai turisti dopo l’uscita del film: molti cercavano il giardino dove i due innamorati, interpretati da Grant e la Roberts, si scambiano il primo bacio e la libreria di viaggi dove lavora William (Grant). È qui che il giovane perde la testa per la diva del cinema Anna Scott (Roberts).

Le pagine della nostra vita

Tra i film d’amore consigliati citiamo “Le pagine della nostra vita”. Ryan Gosling e Rachel McAdams erano agli inizi della loro carriera quando hanno recitato nel romanticissimo Le pagine della nostra vita di Nick Cassavetes. Tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, questo film ci fa impazzire d’amore ogni volta. La storia di una relazione travolgente, estiva, piena di litigi e di passione. Una storia che torna, dopo lunghi anni di distanza, a scombussolare le vite dei protagonisti. Di pianti ce ne facciamo tanti, soprattutto nella scena di quel bacio improvviso sotto la pioggia.

Un vero classico.

Se mi lasci ti cancello

Uno dei film d’amore più originali del 2004. Straziante, per certi versi, perché ci riporta fa desiderare di dimenticare tutte le sofferenze d’amore provate in passato. La coppia di innamorati è formata da Kate Winslet e Jim Carrey. Il viaggio è nei meandri della mente umana e nei sentimenti di una coppia che decide di farsi cancellare la parte di memoria riguardante la loro storia d’amore ormai al declino. In realtà è solo Clementine (Winslet) a subire l’intervento, Joel (Carrey) è ancora innamorato di lei e vuole conservare i suoi ricordi.

Titanic

Si, è sicuramente il film più classico che ci sia, però è sempre perfetto per la serata di san valentino. Un film che ci fa sognare per ben 3 ore, in cui Kate Winslet e Leonardo di Caprio splendono nella loro meravigliosa gioventù. Una colonna sonora pazzesca che ancora ci riempie il cuore di emozioni. Insomma, vedere Jack in quell’oceano e la forza di Rose, ci fa credere in quel sentimento che è “L’amore sopra ogni cosa”.

A star is Born

Il giorno di San Valentino arriva su Netflix “A star is born”, campione di incassi e vincitore del premio oscar come migliore colonna sonora. Un vero e proprio capolavoro dove vedere Lady Gaga nelle grandiosi veste da attrice. Nonostante sia il terzo remake, di un film già uscito negli anni ‘50 e ‘70, dal 2018 ad oggi questo film ci incanta, ci trasporta in un rapporto così viscerale da sentirlo sulla pelle. Un film che ci trasporta fino alla fine, quando arriviamo ad esaurire ogni lacrima. La sera di San Valentino basta andare su netflix e sarà tutto vostro.

