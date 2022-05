Canzoni come poesie

Quando si pensa al rapporto madre-figlio, riaffiorano in noi le parole di una emozionante canzone di Jovanotti, dal titolo “Le tasche piene di sassi”. Scritta per la madre scomparsa, premio Mogol nel 2011, la canzone esprime il senso di solitudine e smarrimento di fronte alla perdita di una figura fondamentale come un genitore. Una solitudine e nostalgia che oggi può accomunare tutti coloro che hanno perso la propria madre e che, per la festa della mamma, vogliono dedicarle un pensiero.

La dedica alla madre scomparsa

La canzone è dedicata a Viola Cardinali, madre del cantautore, morta un anno prima dell’uscita del disco. Per raccontare il dolore profondo causato dalla perdita, Jovanotti immagina di tornare bambino, di trovarsi davanti a scuola, aspettando invano la mamma che non arriverà.

Sono solo stasera senza di te

Mi hai lasciato da solo davanti a scuola

Mi vien da piangere

Arriva subito

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi

La faccia piena di schiaffi

Il cuore pieno di battiti

E gli occhi pieni di te

“A Te” di Jovanotti esprime cosa sia l’Amore autentico Jovanotti in “A Te” esprime l’essenza dell’amore vero e sincero. In modo chiaro e diretto dice che per amare bisogna essere se stessi

L’amore materno che dà senza chiedere nulla in cambio

L’amore materno è rappresentato dall’autore attraverso una splendida immagine floreale. Come fiori, le madri sbocciano e si donano in libertà. L’immagine dell’amore assoluto, che dà, senza ricevere. L’amore che inonda il mondo, senza chiedere nulla in cambio.

Sbocciano i fiori sbocciano

E danno tutto quel che hanno in libertà

Donano non si interessano

Di ricompense e tutto quello che verrà.

Lo smarrimento di fronte alla perdita della mamma

L’attesa si prolunga e Jovanotti la canta con l’innocenza commuovente del bambino che è dentro ciascuno di noi. Il bambino si sente sempre più triste e smarrito. Invoca la madre, la sua presenza. Ancora non può cavarsela da solo, ancora ha bisogno di guardare il mondo attraverso gli occhi di sua madre. Ancora ha bisogno che sua madre gli sia maestra, che lo guidi lungo la strada accidentata della vita, che gli insegni a “leggere”.