“L’anno che verrà” di Lucio Dalla, la canzone che racconta le nostre speranze per il futuro

Quello de “L’anno che verrà” è forse l’incipit più famoso del repertorio di Dalla. Scritta nel 1979 e dedicata a padre Michele, un frate domenicano di Bologna, L’anno che verrà è la canzone perfetta per salutare l’anno passato e abbracciare l’anno che verrà.

Nel brano, scritto sotto forma di lettera, l’autore si rivolge a un amico lontano, a cui confida i suoi pensieri privati e le riflessioni sull’anno passato. Riflessioni che assumono attraverso la voce di Dalla un significato sociale e politico. Siamo alle fine degli anni di Piombo, l’assassinio di Aldo Moro ha sconvolto il Paese e un clima di terrore serpeggia nelle città italiane. A interpretare la tensione è la penna di Dalla che scrive “Si esce poco la sera compreso quando è festa e c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane”. Nonostante le difficoltà e le tensioni che l’anno passato ha portato con sé, quello di Dalla vuole essere anche un messaggio di speranza, una possibilità per tutti di guardare con nuovi occhi all’anno che verrà per un mondo dove “si farà l’amore ognuno come gli va”.