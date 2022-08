“Heal the world”, la canzone di Michael Jackson che celebra la gentilezza

Canzoni come poesie

Il 29 agosto del 1958 nasceva a Gary Michael Jackson, il re del pop. Innumerevoli i successi con cui l’artista è divenuto celebre in tutto il mondo. Oggi, vogliamo ricordarlo attraverso “Heal the world”, la canzone di Michael Jackson che valica i confini e porta nel mondo il suo messaggio universale. Si dice che per rendere il mondo un posto migliore, basti a volte un piccolo gesto. Un semplice gesto che attiva un circolo virtuoso di generosità e gentilezza, in grado di disinnescare le bombe d’odio e intolleranza che colpiscono ogni giorno la nostra società.

Oggi più che mai, mentre veniamo bombardati di messaggi che inneggiano all’odio, abbiamo bisogno di gentilezza. Grandi artisti hanno affidato alla musica il difficile compito di “essere gentile”, cioè di ingentilire con il suo messaggio di pace gli animi di chi ascolta. E la canzone “Heal the world” di Michael Jackson ne è un esempio.

Heal the world di Michael Jackson

C’è un posto nel tuo cuore

e so che è l’amore

e questo posto potrebbe essere

molto più luminoso di domani

There’s a place in your heart

And I know that it is love

And this place could be much

Brighter than tomorrow

E se davvero ci provi,

vedrai che non c’è alcun motivo

per piangere

in questo posto tu sentirai

che non c’è dolore o dispiacere

And if you really try

You’ll Find There’s No Need

To Cry

In This Place You’ll Feel

There’s No Hurt Or Sorrow

Ci sono vari modi

per arrivare lì

se tu ci tieni abbastanza

a vivere

crea un piccolo spazio,

costruisci un posto migliore

There are ways

To get there

If you care enough

For the living

Make a little space

Make a better place

Cura il mondo,

rendilo un posto migliore

per te e per me

e per l’intera razza umana

Ci sono persone che muoiono

se ti ci tieni abbastanza

a vivere

crea un posto migliore

per te e per me

Heal the world

Make it a better place

For you and for me

And the entire human race

There are people dying

If you care enough

For the living

Make a better place

For you and for me

Se vuoi sapere perchè,

c’è un amore che non può mentire

l’amore è forte,

gli interessa solo la gioia che dà

If you want to know why

There’s a love that cannot lie

Love is strong

It only cares for joyful giving

Se noi almeno proviamo ad averla

noi dovremmo vederla

in questa beatitudine noi non possiamo avere

paura o timore

Finiamo di esistere e iniziamo finalmente a vivere!

If we try

We shall see

In this bliss we cannot feel

Fear or dread

We stop existing and start living

Allora sembrerà che l’amore

cresce sempre abbastanza per noi

quindi crea un mondo migliore,

rendi migliore il mondo.

Then it feels that always

Love’s enough for us growing

make a better world

Make a better world

E il sogno in cui stavamo credendo

rivelerà un volto migliore

e il mondo in cui una volta credevamo

splenderà ancora nella grazia

And the dream we were conceived in

Will reveal a joyful face

And the world we once believed in

Will shine again in grace

Allora perchè continuiamo a soffocare questa vita?

a ferire questa terra?

a crocifiggere la sua anima?

sebbene questo sia chiaro da vedere

questo mondo è paradisiaco

sii lo splendore di Dio

Then why do we keep strangling life

Wound this earth

Crucify it’s soul

Though it’s plain to see

This world is heavenly

Be God’s glow

Noi potremmo volare così in alto

facendo in modo che i nostri spiriti non muoiano mai

nel mio cuore

io sento che voi siete tutti miei fratelli

We could fly so high

Let our spirits never die

In my heart

I feel you are all my brothers

Create un mondo senza paura

insieme noi piangeremo lacrime di felicità

guarderemo le nazioni che smetteranno di combattere

e faranno pace

Create a world with no fear

Together we’ll cry happy tears

See the nations turn their swords

Into plowshares

Noi potremmo davvero arrivare lì

se voi credete abbastanza nell’importanza della vita

crea un piccolo spazio,

costruisci un posto migliore

We could really get there

If you cared enough for the living

Make a little space

To make a better place

Ci sono persone che muoiono

se ti ci tieni abbastanza a vivere

crea un posto migliore

per te e per me (x3)

Salviamo il mondo in cui viviamo

salviamolo per i nostri bambini

There are people dying

If you care enough for the living

Make a better place

For you and for me

You and for me

You and for me

(Repeat to end)

Heal the world we live in

Save it for our children

Il significato di “Heal the world”

Come “La cura” di Battiato, il titolo della canzone racchiude in sé il senso più profondo che il testo vuole trasmettere, che può essere sintetizzato nel concetto di “cura”, il “caring” inglese che viene usato anche come sinonimo di “gentilezza”. “To heal the world”, nella canzone di Michael Jackson non equivale a guarire il mondo dalle sue ferite. Infatti se la guarigione può essere intesa come un evento repentino, il concetto di cura implica una quotidiana attenzione al mondo che ci circonda, alle persone che incontriamo. Solo così, trovando quel piccolo posto pieno d’amore che è dentro di noi, potremo rendere il mondo un posto migliore.

Un posto più luminoso da lasciare in eredità ai nostri figli, dove il cambiamento più grande comincia da noi, dai nostri piccoli gesti in grado di cancellare il dolore, il dispiacere, in grado di sopire il pianto. Ma il cambiamento non cade dal cielo, non ci piove addosso come una benedizione, ma bisogna seguire una strada, o meglio le strade che ci portano dentro quel futuro luminoso che vogliamo costruire. Come canta Michael Jackson: «E se davvero ci provi, vedrai che non c’è alcun motivo per piangere».