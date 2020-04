“Gocce di memoria” di Giorgia, il ricordo dell’intenso amore con Alex Baroni

L’abbiamo cantata a squarciagola almeno una volta. E’ “Gocce di memoria“, la bellissima e struggente canzone composta da Giorgia nel 2003. Scritta per il film di Ferzan Ozpetek “La finestra di fronte”, la canzone vinse il Nastro d’Argento e fu il singolo più venduto del 2003. Ma l’emozione che questo brano è in grado di trasmetterci nasce da una vicenda che ha toccato personalmente la vita di Giorgia. Era il 13 aprile del 2002 quando il cantautore Alex Baroni perse la vita in un incidente stradale a soli 36 anni, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Un vuoto attraversato soltanto dalla voce di Giorgia, che dal 1997 era stata la sua compagna, il suo grande amore.

La storia d’amore fra Giorgia e Alex Baroni

Si erano conosciuti e innamorati nel 1997. Un grande amore, ma anche un sodalizio artistico, da cui sono nati alcuni pezzi bellissimi, come “Prima di un domani”, ma anche “Senza ali” e “Fuori dalla mia finestra”. Dopo il tragico incidente del 2002, Giorgia attraversò un momento di forte crisi di cui raccontò qualche anno dopo: «La definisco una voragine nella mia vita, un tunnel nel dolore: se decidi di attraversarlo non sei più la stessa persona».

Il significato della canzone

Sconvolta per la perdita di Alex Baroni, Giorgia scelse di affidare alla musica il suo dolore, dando vita ad alcuni dei suoi pezzi più celebri. “Gocce di memoria” è uno di questi. Nel brano l’autrice descrive quel senso di vuoto che la perdita del “tu” ha lasciato dentro di lei. L’assenza è rappresentata dalle “stanze vuote”, abitate soltanto da istantanee e ricordi della vita passata insieme. Sono le “gocce di memoria” che scorrono come lacrime e che lasciano dietro di sé una traccia incancellabile. Ricorre poi un altro dei topoi della letteratura: l’ineffabilità, ovvero l’incapacità di esprimere quello che si prova, di misurare il sentimento, che è in questo un sentimento pieno di dolore e nostalgia (“Inestimabile, è inafferrabile la tua assenza che mi appartiene”).

A separare l’io e il tu c’è uno spazio impossibile da attraversare, dove i tentativi di raggiungersi rimangono continuamente frustrati. Grande e unica antagonista è infatti la sorte, descritta come “tagliente”, insieme al “tempo che ci ha tradito”. Mentre l’io lotta invano contro la sorte, allora accade qualcosa di straordinario: si apre una nuova strada. Un ponte in grado di unire l’io e il tu. Si tratta della musica, della possibilità del racconto (Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo). Così si chiude “Gocce di memoria” di Giorgia, una delle più belle poesie che siano state dedicate ad Alex Baroni.

Leggi anche: “Torneremo ancora”, il significato della nuova canzone di Franco Battiato

Il testo

Sono gocce di memoria

Queste lacrime nuove

Siamo anime in una storia

Incancellabile

Le infinite volte che

Mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote

Inestimabile

È inafferrabile la tua assenza che mi appartiene

Siamo indivisibili

Siamo uguali e fragili

E siamo già così lontani

Con il gelo nella mente

Sto correndo verso te

Siamo nella stessa sorte

Che tagliente ci cambierà

Aspettiamo solo un segno

Un destino, un’eternità

E dimmi come posso fare per raggiungerti adesso

Per raggiungerti adesso, per raggiungere te

Siamo gocce di un passato

Che non può più tornare

Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile

Racconterò di te

Inventerò per te quello che non abbiamo

Le promesse sono infrante

Come pioggia su di noi

Le parole sono stanche, ma so che tu mi ascolterai

Aspettiamo un altro viaggio, un destino, una verità

E dimmi come posso fare per raggiungerti adesso

Per raggiungerti adesso, per raggiungere te

Continua dopo la pubblicità

Continua dopo la pubblicità

© Riproduzione Riservata