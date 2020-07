“Father and son” di Cat Stevens è la canzone che emoziona genitori e figli

Cat Stevens è il cantautore inglese che ha scritto e cantato pezzi capaci di rimanere nei nostri cuori, come Wild World e Father and Son. Con una delicatezza assoluta, una sensibilità rara e una melodia indimenticabile, Cat Stevens in Father and Son instaura una conversazione tra un padre e un figlio, il quale giunto a un certo punto della sua vita deve lasciare la casa dei genitori e partire alla ricerca di sé. Uscita nel 1970 nell’album Tea for the Tillerman, Father and Son è al canzone che sa emozionare padri e figli.

Cat Stevens racconta i padri e i figli

Il testo della canzone “Father and Son” è concepito da Cat Stevens come una conversazione tra un padre e un figlio. Il figlio non desidera seguire le orme del papà, perché aspira a tutt’altro. Deve trovare la sua strada. Il padre gli offre i suoi consigli, provenienti dalla sua esperienza personale:

There’s so much you have to know

Find a girl, settle down,

If you want you can marry

Look at me, I am old, but I’m happy

Hai ancora molte cose da conoscere

Trovare una ragazza, sistemarti,

Se vuoi puoi sposarti

Guarda me, sono vecchio,

Ma sono felice

Il padre deve però imparare a lasciare andare il figlio, deve accettare il fatto che sta crescendo e che sta per muovere i suoi passi nel mondo. Vedere i propri figli assumere coscienza della propria identità e di quello che sono è un’emozione che ogni genitore prova, ma è anche un dolore. Infatti questo momento segna una nuova fase del loro rapporto.

Non è una novità che i padri e i figli non si capiscano, proprio perché appartenenti a due differenti generazioni. Lo stesso Cat Stevens non capiva suo padre:

Non ho mai veramente capito mio padre. Lui gestiva un ristorante e io ero un musicista, quindi non stavo seguendo il percorso che ha tracciato, ma mi ha lasciato sempre fare quello che volevo, mi ha lasciato andare. Alcune persone pensano che nella canzone io prenda le parti del figlio, ma come avrei potuto cantare la parte del padre se non avessi potuto capirlo anch’io?

Sia i padri che i figli devono imparare a fare questo: lasciare andare. I padri devono capire quando giunge il momento di lasciare andare i propri figli per la propria strada e i figli devono avere il coraggio di lasciare la casa della famiglia per conoscere se stessi.

Il testo

It’s not time to make a change,

Just relax, take it easy

You’re still young, that’s your fault,

There’s so much you have to know

Find a girl, settle down,

If you want you can marry

Look at me, I am old, but I’m happy

I was once like you are now, and I know that it’s not easy,

To be calm when you’ve found something going on

But take your time, think a lot,

Why, think of everything you’ve got

For you will still be here tomorrow, but your dreams may not

How can I try to explain, when I do he turns away again

It’s always been the same, same old story

From the moment I could talk I was ordered to listen

Now there’s a way and I know that I have to go away

I know I have to go

It’s not time to make a change,

Just sit down, take it slowly

You’re still young, that’s your fault,

There’s so much you have to go through

Find a girl, settle down,

If you want you can marry

Look at me, I am old, but I’m happy

All the times that I cried, keeping all the things I knew inside,

It’s hard, but it’s harder to ignore it

If they were right, I’d agree, but it’s them you know not me

Now there’s a way and I know that I have to go away

I know I have to go

La traduzione

Non è tempo di cambiare

Rilassati, prendila con calma

Sei ancora giovane, questa è la tua colpa

Hai ancora molte cose da conoscere

Trovare una ragazza, sistemarti,

Se vuoi puoi sposarti

Guarda me, sono vecchio,

Ma sono felice

Una volta ero come sei tu ora,

E so che non è facile

Rimanere calmi quando hai trovato

Qualcosa che va

Ma prendi il tuo tempo, pensa a lungo

Perché, pensa a tutto quello che hai avuto.

Poiché domani tu sarai ancora qui

Ma forse non i tuoi sogni.

Come posso tentare di spiegarmi,

Se lui ancora una volta distoglie l’attenzione

È sempre la stessa vecchia storia

Dal momento in cui potevo parlare,

Mi fu ordinato di ascoltare

Ora c’è una strada e so

Che devo andarmene

So che devo andare

Non è tempo di cambiare

Siediti, prendila con calma

Sei ancora giovane, questa è la tua colpa

Ci sono ancora molte cose da affrontare

Trovare una ragazza, sistemarti,

Se vuoi puoi sposarti

Guarda me sono vecchio,

Ma sono felice

Tutte le volte che piansi,

Tenendo tutto dentro di me

È dura, ma è anche dura

Ignorare tutto

Se avevano ragione, ero d’accordo,

Ma conoscono loro, non me

Ora c’è una strada e io so

Che devo andarmene

So che devo andare

