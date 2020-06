“Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo, la canzone che ci insegna ad amare l’ambiente

Scritta da Gianni Rodari e musicata da Sergio Endrigo e Luis Bacalov, “Ci vuole un fiore” è una delle canzoni più amate e conosciute da generazioni di bambini. Quante volte l’abbiamo cantata, inconsapevoli del messaggio profondo che questa canzone ci ha trasmesso indirettamente.

La canzone che ci insegna ad amare l’ambiente

Infatti, ben prima di Greta Thunberg, è stata proprio questa “canzoncina” a instillare dentro di noi un po’ di sano spirito ambientalista. Infatti, che per fare un tavolo ci vuole il legno, e che per fare il legno ci vuole l’albero, fino ad arrivare al fiore, emblema della Natura e della sua delicatezza, pare scontato. Ma quando sei un bambino, e forse neppure quando sei adulto, scontato non lo è affatto. Siamo, infatti, così sconnessi dalla natura, da aver perso consapevolezza della nostra appartenenza all’ambiente in cui viviamo. Tutto viene dalla natura e tutto ritorna ad essa in un circolo che, da virtuoso, siamo riusciti a trasformare in vizioso. Per cui dalla natura tendiamo a prendere quanto ci è utile, per restituirle un ammasso di scorie, immondizia e materiali che minacciano il delicatissimo equilibrio dell’ecosistema. Per scoprire il senso più profondo di questo testo, basta soffermarsi sui primi due versi, gli unici della canzone che, ahimè, tanti di noi nemmeno si ricordano. Ovvero che “le cose di ogni giorno raccontano segreti/ A chi le sa guardare ed ascoltare”.

Ci vuole un fiore

Le cose di ogni giorno raccontano segreti

A chi le sa guardare ed ascoltare

Per fare un tavolo ci vuole il legno

Per fare il legno ci vuole l’albero

Per fare l’albero ci vuole il seme

Per fare il seme ci vuole il frutto

Per fare il frutto ci vuole il fiore

Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore

Per fare un tavolo ci vuole un fiore

Per fare un tavolo ci vuole il legno

Per fare il legno ci vuole l’albero

Per fare l’albero ci vuole il seme

Per fare il seme ci vuole il frutto

Per fare il frutto ci vuole il fiore

Per fare un tavolo ci vuole un fiore

Per fare un fiore ci vuole un ramo

Per fare il ramo ci vuole l’albero

Per fare l’albero ci vuole il bosco

Per fare il bosco ci vuole il monte

Per fare il monte ci vuol la terra

Per far…

© Riproduzione Riservata