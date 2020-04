Andrea Bocelli: “Dal cuore della città ferita una voce unirà il mondo”

Andrea Bocelli cammina dentro il Duomo di Milano deserto intonando “Amazing Grace”. Un’immagine da brividi, che preannuncia la nostra Pasqua, chiusi in casa, ma pieni di speranza. In occasione della Pasqua, infatti, alle ore 19, è in programma dentro il Duomo di Milano il primo concerto senza pubblico di Andrea Bocelli. Sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo. “Dal cuore della città ferita una voce unirà il mondo”, è lo slogan del video-trailer pubblicato sulla pagina Facebook del tenore, icona della musica italiana nel mondo.

Clicca qui, per seguire la diretta.

L’invito del sindaco di Milano

Ad annunciarlo era stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social per parlare dell’emergenza Coronavirus. “Ho chiamato Andrea Bocelli e l’ho invitato a venire a Milano, in Duomo il giorno di Pasqua, d’accordo con la chiesa milanese. – ha spiegato Sala -. Farà un concerto da solo, senza pubblico davanti, con musiche sacre che saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo”.

