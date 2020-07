‘Love is a losing game’ di Amy Winehouse e la disillusione dell’amore

Alle 15:53 del 23 luglio 2011 Amy Winehouse fu trovata senza vita nella sua dimora di Londra. Un mix di stupefacenti e alcol, prevalentemente quest’ultimo, ha stremato il fisico della cantante jazz più promettente degli anni Duemila, stroncandone la vita e la carriera. Love is a losing game è una delle canzoni forse più rappresentative della musica di Amy Winehouse: una struggente ballata soul che racconta di una profonda disillusione d’amore.

Love is a losing game, l’amore è disillusione

Love is a losing game fa parte del secondo album di Amy, Back to black (2006), l’album che l’ha lanciata come cantante a livello internazionale e l’ha posizionata come una delle stelle emergenti del jazz contemporaneo. Una voce unica, calda, profonda e sofferente, e testi che raccontano il suo cuore tormentato.

«L’amore è un gioco in cui si perde», canta Amy in Love is a losing game. La metafora dell’amore come un doloroso gioco d’azzardo sorregge tutta la canzone. «Prima per te ero una fiamma, un incendio alto cinque piani». Poi, però, tutto crolla. «Sebbene io abbia combattuto ciecamente / l’amore è un destino rassegnato / i ricordi rovinano la mia mente». Le discussioni a questo punto sono futili: «Siamo stati derisi dagli dei, e il fotogramma finale è che l’amore è un gioco in cui si perde», così si conclude la canzone.

La relazione con Blake Fielder-Civil

Il sentimento bruciante di cui canta Amy Winehouse è una perfetta descrizione del tormentatissimo rapporto con suo marito Blake Fielder-Civil, con il quale fu sposata dal 2007 al 2009. Fu lui a introdurla all’uso di droghe, come confessò lui più volte dopo la sua morte, pentendosene amaramente. «Non sono niente senza mio marito – diceva Amy – Lo amo così tanto che a volte fa male. Gli devo tutto. Senza di lui non sarei nulla. Non posso battere la droga senza di lui, è la mia roccia. So di aver bisogno di aiuto, ma Blake è l’unico che può aiutarmi, non voglio perderlo, non lo perderò». Invece il divorzio avvenne poco dopo, lui trovò un’altra compagna e Amy avviò un’altra relazione tormentata con il regista Reg Traviss, che non andò a buon fine. L’amore, per Amy Winehouse, è stato un gioco in cui si perde.

Il testo di Love is a losing game

For you I was the flame

Love is a losing game

Five story fire as you came

Love is losing game

One I wished, I never played

Oh, what a mess we made

And now the final frame

Love is a losing game

Played out by the band

Love is a losing hand

More than I could stand

Love is a losing hand

Self-professed profound

Till the chips were down

Know you’re a gambling man

Love is a losing hand

Though I battled blind

Love is a fate resigned

Memories mar my mind

Love is a fate resigned

Over futile odds

And laughed at by the gods

And now the final frame

Love is a losing game

La traduzione

Per te, io ero una fiamma

l’amore è un gioco in cui si perde

Un incendio alto cinque piani quando sei arrivato

l’amore è un gioco in cui si perde

Perchè vorrei non aver mai giocato?

Oh, che casino abbiamo combinato

e adesso il fotogramma finale è che

l’amore è un gioco in cui si perde

Suonato dalla band

l’amore è una mano perdente

più di quello che potevo sopportare

l’amore è una mano perdente

Diceva di essere una persona profonda

fin quando le carte erano girate

so che ami il gioco d’azzardo

ma l’amore è una mano perdente

sebbene io abbia combattuto ciecamente

l’amore è un destino rassegnato

i ricordi rovinano la mia mente

l’amore è un destino rassegnato

Finite le nostre futili discussioni

Siamo stati derisi dagli Dei

e adesso il fotogramma finale è che

l’amore è un gioco in cui si perde.

di Chiara Fossati

© Riproduzione Riservata