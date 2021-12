“L’amore non va in vacanza”, il film di Natale sull’amore

Film di Natale

Nei nostri consigli natalizi non poteva mancare “L’amore non va in vacanza”, un film del 2006 diretto da Nancy Meyers che racconta la magia del Natale con l’autenticità dell’amore. Un film in realtà perfetto in ogni occasione, ma soprattutto durante le feste.

“L’amore non va in vacanza”, la trama

Iris Simpkins è una giornalista che dopo tre anni di relazione è ancora innamorata del suo collega di lavoro Jasper Bloom, annuncia il suo fidanzamento con la donna con cui la tradiva. Nello stesso tempo Amanda Woods è una montatrice di trailer che vive a Los Angeles e che ha appena rotto con il suo fidanzato, Ethan, che l’ha tradita con la sua centralinista. Per capriccio, Amanda decide di prendere una pausa dal suo intenso lavoro e dalla vita sentimentale andandosene ovunque molto lontano da casa. Mentre naviga su internet, si ritrova su un sito di scambio case e si imbatte nella casa di Iris nel Surrey, si mettono d’accordo ed entrambe partono per le rispettive mete il giorno seguente.

Natale, amore e cinema

“L’amore on va in vacanza” è una romantica commedia natalizia, forse un po’ troppo sdolcinata, ma l’abbondanza di sentimentalismo in un film come questo è necessaria per completare il quadro della perfezione. Diretto da una regista capace e profonda, “L’amore non va in vacanza” celebra la meraviglia del Natale tra amore e famiglia, elementi dal valore fondamentale in questo periodo. Un piccolo capolavoro per ridere, sognare e commuoversi in attesa del Natale. La pellicola però non è solo una storia romantica, ma un omaggio alla settima arte. Troviamo infatti personaggi che lavorano per il grande cinema, come lo sceneggiatore e il compositore di colonne sonore, quelle figure forse più nell’ombra ma che sono fondamentali per la riuscita di un film.

Alice Turiani