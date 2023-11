Il metodo Catalanotti, una nuova indagine per il Commissario Montalbano

Share on Email

Stasera 15 novembre 2023 su Raiuno alle ore 21:15 andrà in onda “Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti“, ultimo episodio dell’intera serie, in onda nel marzo 2021 per la prima volta, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2018.

La trama

In questa nuova indagine, il Commissario Montalbano indaga sull’omicidio di Carmelo Catalanotti, originale artista di teatro, fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, di cui era il guru. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo equo o almeno non particolarmente esoso.

Un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Tanto che Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell’arte tragica e del suo personalissimo e inquietante Metodo è la soluzione del mistero della sua morte.

A complicare questo già non facile caso ci si metterà l’incorreggibile Mimì Augello che, nel tentativo di sfuggire all’ennesimo povero cornuto, si imbatterà in un cadavere che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare.

Ma è soprattutto nella sua sfera privata che il Commissario deve fare chiarezza: l’arrivo di una nuova e giovane collega, infatti, lo travolge e scuote profondamente.

Il cast

Al fianco di Luca Zingaretti in questo nuovo episodio del Commissario Montalbano troviamo Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dell’agente Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano. In questo episodio si aggiungono Greta Scarano, nei panni di Antonia Nicoletti, e poi Carlo Cartier, Marina Rocco e Antonia Truppo.

Il commissario Montalbano

Il commissario di Vigata piace così tanto agli italiani perché non è un personaggio montato, costruito per somigliare a qualcuno o per rappresentare chissà quale eroe. Montalbano è umano, per certi versi perfino troppo.

Camilleri pubblicò per la prima volta un romanzo con protagonista Salvo Montalbano nel 1994 e in circa vent’anni è riuscito a plasmare il personaggio e le sue avventure in maniera così viva e reale da farlo diventare un vero e proprio mito.

Il salto sul piccolo schermo arriva nel 1999 e la scelta dell’interprete del Commissario Montalbano non fa che aumentare la maestria del prodotto. Luca Zingaretti entra nei panni di Salvo Montalbano con una bravura e un’immedesimazione sorprendenti.

Dal libro alla tv, il commissario Montalbano è mosso da passioni umane, vere, tangibili, in cui lo spettatore/lettore si ritrova. Grazie al talento indiscutibile di Andrea Camilleri, la storia amata da tutti gli italiani, continua a tenere sulla poltrona davanti alla tv milioni di persone, anche in replica.

