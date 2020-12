Arriva in tv l’ultima versione cinematografica di Piccole Donne

Una tra le storie più emozionanti di sempre torna sul piccolo schermo. Stasera alle 21.15 su Sky Cinema Due la prima tv di Piccole Donne, film diretto dalla scrittrice e regista Greta Gerwig (Lady Bird) e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Storia senza tempo

Il film che si basa sia sul romanzo classico che sugli scritti di Louisa May Alcott si svolge mentre l’alter ego dell’autore, Jo March, riflette avanti e indietro sulla sua vita immaginaria. Secondo Gerwig, l’amata storia delle sorelle March – quattro giovani donne ciascuna decisa a vivere la vita alle sue condizioni – è un viaggio senza tempo e contemporaneo. Nel ruolo di Jo, Meg, Amy e Beth March, il film è interpretato da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen, con Timothée Chalamet nei panni della loro vicina Laurie, Laura Dern come Marmee e Meryl Streep come zia March.

Il trailer di Piccole Donne



La trama

Per la famiglia March il Natale non ha più il calore di un tempo da quando l’adorato papà è partito per il fronte. Ad aspettarlo a casa restano la moglie e le figlie, quattro sorelle molto diverse tra loro. Sono Meg, assennata e giudiziosa, Jo, aspirante scrittrice dall’indole ribelle, Beth, timida e sognatrice, e Amy, ironica e civettuola. Sullo sfondo della guerra di secessione americana, va in scena l’avventura tutta al femminile di quattro giovani donne alle prese con le piccole e grandi sfide del diventare adulte.

In occasione dell’ultima versione cinematografica, Piccole donne è tornato anche in libreria: il romanzo che ha ispirato il film più atteso dell’anno è uscito in una nuova edizione arricchita dalle fotografie scattate sul set.

