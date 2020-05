Perché il 4 maggio è lo Star Wars Day

Il 4 Maggio si festeggia lo Star Wars Day. Questa data è considerata dai fan di Guerre stellari, un giorno di festa in cui celebrare la cultura legata alla saga. Ecco il motivo.

Il gioco di parole

Tale data è stata scelta come Star Wars Day a causa della popolarità di un gioco di parole in lingua inglese tra la famosa citazione “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te) e la frase “May the fourth be with you” (Che il 4 sia con te). Si tratta di un gioco di parole causato dal doppio significato della parola May in inglese. Il termine infatti a seconda del contesto può significare “possa” oppure “maggio”. Altro elemento in comune tra le due frasi è dato dall’assonanza tra le parole Force (Forza) e fourth (Quarto).

L’aneddoto legato alla Thatcher

La prima apparizione delle frase “May the fourth be with you”, però, non è legata a Star Wars. Il 4 maggio 1979 Margaret Thatcher divenne la prima donna ad essere eletta Primo ministro del Regno Unito. Per celebrarla, il suo partito pubblicò sul The London Evening News un augurio che recitava “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.” A confermare la vicenda la resocontazione parlamentare del Parlamento del Regno Unito.

